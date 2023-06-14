美軍CH-47契努克直升機硬著陸！敘利亞起飛出狀況　22美軍受傷





▲圖為美軍CH-47契努克運輸直升機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍一架CH-47「契努克」（Chinook）運輸直升機11日在敘利亞起飛升空時旋翼出問題，造成至少22名美軍人員受傷。美國國防部13日稱，這起事件為硬著陸（hard landing），事故原因正在調查中，但強調事發當下並未發生敵方開火的情形。

綜合CNN、華盛頓郵報報導，這架CH-47運輸直升機是美國特種部隊用來執行夜間突襲行動與其他敏感任務的直升機，事發當時，直升機正在起飛階段，其中一個旋翼出問題，導致硬著陸。

這起事件發生在敘利亞東北部美軍所使用的基地當中，受傷美軍人員事後被送往德國蘭茨圖爾地區醫療中心，所有傷者情況穩定。依據美國中央司令部（U.S. Central Command）12日發布的聲明，傷者傷勢不一，有些人傷勢嚴重，有些人則是在現場接受治療，部分人員已重返工作崗位。

國防部表示，事故原因正在調查中，但當時並未發生敵方開火的情形。

報導指出，當地美軍一直受到敵對勢力攻擊，包括伊朗支持的什葉派民兵。過去三屆的美國政府一直在敘利亞維持小規模美軍部隊，包括約900名士兵，以防止ISIS武裝份子在敘利亞捲土重來。