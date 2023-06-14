女神級大胃王「捷運嗑雞排」　粉絲嚇壞：會被罰！真相曝光

▲泡芙狂嗑台灣經典小吃。（圖／翻攝自IG／puff_ku，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

曾大嗑3kg巨無霸雞肉飯的「女神級大胃王」泡芙，日前曬出在捷運吃雞排加珍奶的照片；然而，活潑美照卻讓不少粉絲捏把冷汗，就怕她違反規定遭罰，甚至被出征。不過，有不少老司機留言解答，讓大家鬆了一口氣。

泡芙在IG發文，曬出一連串在捷運車廂上，吃台灣經典小吃的照片，包括雞排加珍奶、臭豆腐、大腸麵線、蚵仔煎等，她還甜笑直呼，「這輩子唯一拿得起，放不下的就是雞排+珍奶，難道這就是傳說中的捷運自由？」

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照片一出，就有網友質疑，「捷運能吃東西？」「捷運是可以吃東西的嗎？」「為什麼泡芙可以在捷運吃東西？」「小心被罰款」。

對此，不少老司機留言解釋，這是汐止一間汽車旅館，「汐止旅館」、「這個地方好像是慾望實境汽車旅館，我沒記錯的話」、「記得這是一個捷運風格的汽車旅館」、「這是那個捷運風的旅館吧，我也想上車」。而泡芙也表示，這是一個跟捷運很像的地方。

另外，大票粉絲也洗版大讚，「食物邪惡，視角邪惡，身材更邪惡」、「泡芙太美了啦」、「也可以帶上我吃嗎」、「車頭燈很亮」。

值得一提的是，根據《大眾捷運法》第50條第1項第9款規定，旅客於捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，處新台幣1500元以上7500元以下罰鍰。