　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

22歲喪夫成寡婦！她賣掉老公生前房子環遊世界：替他完成遺願

▲▼ 22歲喪夫！她賣掉老公生前房子環遊世界　完成遺願。（圖／hearttransplantjourney_）

▲伊澤貝爾決定完成老公遺願。（圖／hearttransplantjourney_，下同）

記者王佩翊／編譯

英國一名22歲女子1年前與大12歲的男友結婚，儘管當時男方已經確診擴張型心肌病變，且正在等待器官移植。她的丈夫最終在2023年3月離開人世，而為了完成丈夫的遺願，她決定變賣房產，並買了單程的機票，出發環遊世界，她將與器官捐贈的受助者見面，同時也希望改變人們對於器官捐贈的看法，並鼓勵大眾捲起袖子捐血。

根據《鏡報》報導，34歲的盧克（Luke Barnes）2019年在一個肩膀脫臼的檢查中，被診斷患有擴張型心肌病變，經歷6個月的核磁共振掃描檢查後（MRI），他的健康狀況持續惡化，最終在2022年3月列入心臟移植等待名單中。

▲▼ 22歲喪夫！她賣掉老公生前房子環遊世界　完成遺願。（圖／hearttransplantjourney_）

▲▼ 22歲喪夫！她賣掉老公生前房子環遊世界　完成遺願。（圖／hearttransplantjourney_）

確診後的盧克在工作中結識小他12歲的伊澤貝爾（Isobel Barnes），儘管盧克身患重病，但兩人相戀1年多後，仍決定在2022年6月共同步入禮堂，成為夫妻。然而同年11月，盧克的健康狀況急速惡化，必須長住在醫院內，等待匹配的心臟，並在12月安裝雙心室輔助器，以幫助血液在心臟中流動。

盧克歷經2次心臟配對失敗，在一次的雙心室輔助器故障後，引發大量出血與多重器官衰竭，於2023年3月17日離世，留下年僅22歲的妻子伊澤貝爾。

伊澤貝爾說，盧克以前常常在Instagram記錄自己對抗病魔的旅程，他曾經在一篇貼文中寫道，自己想要看看這個世界，於是她決定代替盧克去完成環遊世界的夢想。盧克生前與伊澤貝爾共同決定要變賣房產，因為兩人並沒有固定收入，而這筆錢現在則成為伊澤貝爾的「安全網」。

伊澤貝爾表示，自從盧克離開後，無論是在誰的陪伴之下，都讓她深陷悲傷，她知道盧克希望她離開這個傷心地，到外面去看看更大的世界，於是她訂了一張單程機票，並決定展開一場未知的旅程。伊澤貝爾將會去峇里島慶祝她與盧克的結婚1周年紀念日，並前往泰國與其他東南亞國家旅遊。

她同時也要去澳洲，因為她曾在Facebook上認識許多成功獲得器官移植的受助者，她將親自與他們見面，並希望藉此改變人們對於器官捐贈的看法，同時用盧克的故事呼籲大眾積極捐血。伊澤貝爾說，很多人排斥談到器官捐贈，然而因為沒有足夠多的人願意捐贈器官，盧克最終病逝。盧克病逝後也因為多重器官衰竭導致無法捐贈任何器官。

@bellelucybarnes I still don’t think it’ll ever be real. I miss you so much x Sign up for organ donation ???? #husbandloss #grief #widow #widowed #griefjourney #mystory #hearttransplant #organdonation #bivads #lifeafterloss #heartwarrior #partnerloss ♬ original sound - ct_mcr

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
剛和拜登合照　網紅白宮「脫衣上空」狂晃雙乳
判國賠！　女大生騎車撞樹「臉部內凹慘死」
快訊／國中生9樓墜落！　命危搶救中
華碩組織大調整爆裁員潮　公司回應了
迪士尼頻道撤出台灣　大裁員人數曝光
快訊／鍾小平慘了！確定要被黨紀處分
獨／唐吉訶德迴轉壽司來台灣啦！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄飛彈空襲至少6死13傷！　敖德薩市中心「倉庫爆炸起火」慘況曝

印度高官涉洗錢被捕　車內崩潰哭嚎！出腳踹人畫面全放送

傳即將訪北京　布林肯與秦剛通話：保持溝通渠道暢通

32度高溫中暑　女眼前一片黑昏迷...醒來發現「離奇死亡3分鐘」

22歲喪夫成寡婦！她賣掉老公生前房子環遊世界：替他完成遺願

情侶婚前健檢！驚覺「2人都患1隱疾」忍痛分手...167萬人惋惜

剛和拜登合照　跨性別網紅在白宮「脫衣上空」狂晃雙乳！下場慘了

83歲翁車禍躺療養院　嘴巴「塞滿數十隻蛆」！女兒嚇壞戴手套抓蟲

23歲日本妹曼谷按摩遭性侵　店家老闆辯：放進去是按摩服務

川普出庭面對密件案37罪喊冤　事件發展一次看

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

俄飛彈空襲至少6死13傷！　敖德薩市中心「倉庫爆炸起火」慘況曝

印度高官涉洗錢被捕　車內崩潰哭嚎！出腳踹人畫面全放送

傳即將訪北京　布林肯與秦剛通話：保持溝通渠道暢通

32度高溫中暑　女眼前一片黑昏迷...醒來發現「離奇死亡3分鐘」

22歲喪夫成寡婦！她賣掉老公生前房子環遊世界：替他完成遺願

情侶婚前健檢！驚覺「2人都患1隱疾」忍痛分手...167萬人惋惜

剛和拜登合照　跨性別網紅在白宮「脫衣上空」狂晃雙乳！下場慘了

83歲翁車禍躺療養院　嘴巴「塞滿數十隻蛆」！女兒嚇壞戴手套抓蟲

23歲日本妹曼谷按摩遭性侵　店家老闆辯：放進去是按摩服務

川普出庭面對密件案37罪喊冤　事件發展一次看

陳冠希巧遇陳小春拍戲　「夢幻同框」勾18年前《頭文字D》回憶殺

畢冊沒亞斯兒名字和獨照！母怒批：怎忍心讓他毫無存在感

移民署分享破解不實廣告訣竅　 助新住民維護消費權益

不穿雨衣苦守9小時！釣魚達人首試新釣法　日月潭捕獲14尾大魚虎

慧榮加入NXP合作夥伴計畫　NXP Connects展車用儲存、圖形顯示解決方案

布林肯18日訪中？　汪文斌：如果有消息的話會及時發布

金馬酒商「短打」賣中山區飯店　建商加價5千萬收

台灣VR作品搶進國際動畫殿堂！「安錫動畫影展」91件作品中脫穎

俄飛彈空襲至少6死13傷！　敖德薩市中心「倉庫爆炸起火」慘況曝

迎戰藍營女將謝衣鳯　吳音寧盼：打破三代家族政治勢力壟斷

女賓客婚禮嗨跳扭臀舞　坐下突重心不穩慘摔XD

國際熱門新聞

即／日陸自隊員持自動步槍掃射！多人中彈送醫

烏克蘭水壩炸毀　竟浮出二戰屍骨

男大生淪終極備胎！女外面懷孕找他簽墮胎

日本妹按摩遭性侵　店家辯：那是按摩服務

日陸上自衛隊槍擊！18歲兇手曝　釀1死2重傷

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

4姊弟叢林求生40天　神犬立功後失蹤

葬儀社出大包！靈車「找不到棺材載」害喪禮開天窗

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

美將援烏貧鈾彈　俄部署戰術核武

連體嬰姊和男友愛愛　弟在旁看書

寶寶小臉全是血痕　父母泣訴：這是虐童

俄軍督戰隊射殺逃兵　7人全倒地

滑梯倒鹽酸！　2歲童秒灼傷起泡崩潰哭

更多熱門

相關新聞

恆春阿嬤喪偶失神迷路台26線　警護送返家

恆春阿嬤喪偶失神迷路台26線　警護送返家

76歲的恆春鎮玉琴阿嬤，因老伴日前往生，相當悲痛，趁家人忙於工作之際走失，出現在枋山鄉楓港路北車上道，非常危險，熱心網友發現po網，恆春警分局勤務指揮中心主任廖舜惠獲悉，趕緊連繫楓港派出所員趕往處理，將她帶回，查出身分，送她安全返家，讓家屬感激不已。

80歲「愛情騙子」詐3千萬　至少6女受害

80歲「愛情騙子」詐3千萬　至少6女受害

包租公「徵友2條件」　千人認證：下場堪慮

包租公「徵友2條件」　千人認證：下場堪慮

英國喪偶水獺用「交友APP」找回第二春！

英國喪偶水獺用「交友APP」找回第二春！

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

關鍵字：

喪偶

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

更多

最夯影音

更多
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面