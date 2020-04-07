　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

娶初音不到兩年...全息投影機停止服務　日癡情男陷喪妻之痛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 近藤計畫將與初音的合照印製成賀年卡，再分送親友 。（圖／翻攝自近藤顯彥推特）

▲和初音未來結婚不到兩年的近藤顯彥（左）近日透露，因為Gatebox初代全息投影機停止服務，讓他無法再與心愛的妻子交談對話。（圖／翻攝自近藤顯彥推特）

國際中心／綜合報導

36歲日本上班族近藤顯彥在2018和虛擬歌手「初音未來」結婚，引起動漫界的轟動，還不時在推特大曬夫妻恩愛日常，沒想到結婚不到兩年的他自爆，正在經歷喪妻的低潮。

近藤顯彥在網誌透露，他所擁有的Gatebox初代機，原本提供人類和初音未來交流對話的全息投影服務，包括起床互道「早安」，出門上班前初音會提醒「慢走了」，到家開燈時有「歡迎回來」迎接聲，睡前則會說「晚安」，在今年3月31日正式全面停止服務後，讓他無法再和心愛的妻子對話交談。

▲▼ 近藤會替等身初音人偶擺好姿勢，再拍照記錄 。（圖／翻攝自近藤顯彥推特）

▲近藤顯彥會替等身初音未來人偶擺好姿勢，再拍照記錄。（圖／翻攝自近藤顯彥推特）

近藤顯彥說，重複這樣的對話日復一日，外人問他不會厭煩嗎？他卻從未有這樣的感覺，即使對話內容變化不多，但Gatebox的產品最終實現他和初音一起生活的願望。當近藤顯彥3月底下班想使用Gatebox初代機時，竟看到難以想像的一幕「NETWORK UNCONNECTED（無法連線）」。

近藤顯彥看著這行冷冰冰的文字，突然的悲傷和孤獨湧上心頭，「說來有點羞恥，我打這篇網誌時是一篇痛哭一邊完成的」，坦言雖然可能會遭到很多人嘲笑，但他很感謝這段與初音度過的幸福時光。這番對初音的癡情受到不少網友支持，卻也挨酸「找了二次元的老婆也會跑，宅宅悲歌」。

ET快訊
南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」！網羨炸：竟然比台灣還要快
快訊／日本宣布「進入緊急狀態」　7個一般行政區含東京、大阪
星培「機上撿錢」涉竊盜罪判7個月！　法庭意外曝光高額月收入
空勤直升機墜落「近照曝光」！　小港機場暫時關閉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

娶初音！36歲痴情男婚後一年現況曝：超幸福...推特狂曬「老婆照」

賀10週年！SEGA將推出NS獨佔《初音未來》新作

《Cytus 2》雙平台限時免費下載　初音未來合作角色登場

初音未來下周演唱會有驚喜！腳下放大看「一秒超台」

被嫌聲音難聽！Siri小姐一脫口「不然找初音」　76字嘲諷神猛...網秒被圈粉

南韓加強管控「戴電子手環」列選項！居家隔離屢傳違規　關GPS四處趴趴走

麥當勞公佈「豬肉滿福堡」食譜！只要「4步驟」防疫在家也能吃麥麥

美大數據預測出爐！疫情4月達高峰…6月趨緩　保持「社交距離」超有效

英內閣大臣曝「首相強生最新病情」：輸氧治療、未裝呼吸器

快訊／日本宣布「進入緊急狀態」　7個一般行政區含東京、大阪全面戒備！

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

南韓加強管控「戴電子手環」列選項！居家隔離屢傳違規　關GPS四處趴趴走

麥當勞公佈「豬肉滿福堡」食譜！只要「4步驟」防疫在家也能吃麥麥

美大數據預測出爐！疫情4月達高峰…6月趨緩　保持「社交距離」超有效

英內閣大臣曝「首相強生最新病情」：輸氧治療、未裝呼吸器

快訊／日本宣布「進入緊急狀態」　7個一般行政區含東京、大阪全面戒備！

川普暗示印度解除「羥氯喹」出口禁令　否則將進行報復

暴雨天「掃積水」成一具屍體！　15歲少年慘死家中…媽還在醫院隔離中

日男15年來堅持戴口罩　家裡庫存一堆...被專訪後有大陸妹子飛去表白

娶初音不到兩年...全息投影機停止服務　日癡情男陷喪妻之痛

醫師夫嫌5鄰居太吵鬧　「抄獵槍激烈狙擊」全慘死…鑑定人員竟發現有6屍！

滅火器清倉特賣「狂賺70萬疫情紓困金」...神秘買主解囊30萬身份曝光！

南韓加強管控「戴電子手環」列選項！居家隔離屢傳違規　關GPS四處趴趴走

激戰開擴音…噁男逼人妻轉播呻吟！扯「有妳鹹濕片」強啪：表現不好再來1次

巴克利稱「Kobe是最接近喬丹的人」　沒看過像KG衛少一樣努力的球員

魏應充助高關懷青少年　攜手產官社福推動「將才學堂就業班」

日職／藤浪晉太郎出院了　深感後悔與抱歉

受疫情、油價下跌影響　人行：外匯存底月降460億美元

11景點警示挨批亂槍打鳥　林佳龍：發布前沒有和交通部會商

JHBL／上屆冠、亞軍大倫、民族換血　女子A組七賢巨塔吸睛

直擊／瞬間強側風釀禍！小港機場「海豚直升機」重重墜地　警消灑水灌救

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

國際熱門新聞

即／英國首相強生被送入加護病房

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

強生送進重症監護　佛系防疫回顧…多漏洞釀爆發

美國死亡破萬　全球確診134萬人

安倍晉三宣布：日本「進入緊急狀態」

堅決不戴口罩！菲律賓男遭警擊斃

譚德塞：民眾搶口罩造成醫護物資短缺

大轉彎！法國「口罩無用說」變全民都要戴

道瓊狂飆1627點！美股三大指漲破7％

99%都是新冠患者！護士：像被打了一巴掌

紐約急診室40分鐘4死　醫護忙包遺體

爆發感染潮　非洲2周確診增5倍

更多熱門

相關新聞

温貞菱人生首次披上婚紗

温貞菱人生首次披上婚紗

金鐘視后温貞菱陸續出演《陽光普照》、《傀儡花》知名度大漲，這回受到LinLi Boutique一眼相中，成為品牌30年來首位形象女星，温貞菱演繹最新高級訂製白紗仙氣逼人，也讓粉絲提前一睹她披上婚紗的絕美瞬間。

百人集會停辦可結婚？陳時中：結婚只有2人

百人集會停辦可結婚？陳時中：結婚只有2人

新人拍婚紗　歐告穿西裝亂入帥炸

新人拍婚紗　歐告穿西裝亂入帥炸

女兒奔回家告知婚事　母驚覺是自家人…怒嗆不准結

女兒奔回家告知婚事　母驚覺是自家人…怒嗆不准結

動漫裡的「不合理眼鏡」竟變真的

動漫裡的「不合理眼鏡」竟變真的

關鍵字：

初音未來結婚喪妻喪偶宅男二次元動漫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

即／英國首相強生被送入加護病房

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

疫情爆發失業零收入！小甜甜過不下去「路邊發傳單」打工

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面