台南男光天化日持槍逛街！槍口一度指向身旁警車　警方說話了

▲有網友12日中午在網路社群PO出1段影片，1名男子在台南玉井中華路上，手中持槍閒逛，警方查獲他持玩具槍，依法送辦。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）

記者林悅／台南報導

有網友12日中午在網路社群PO出1段影片，影像係在台南玉井中華路上，有1名男子在街上步行閒逛，但特別地是他手持1把手槍，一旁還有1部警車在斜對面緩隨行，該男子疑是持槍指向警車威嚇，台市警玉井分局指出，該名男子係列管人口，有身心障礙疾病，所持係玩具槍，依社維法移送簡易庭裁罰。

網友PO出的影像，該名男子手持1把手槍，在台南玉井中華路上徒步閒逛，且斜後方有1部警車緩緩跟隨監控，該男子知道警車跟行，還用槍指向警車叫對方別靠近，其行徑令人看到感到驚悚，不禁懷疑台南市真的「人人有槍」？

▲台南市玉井分局玉井所所長陳星光指出，該男子持玩具槍，依社會秩序維護法移送台南地院簡易庭裁罰。（圖／記者林悅翻攝）

玉井分局指出，玉井所據報通報線上巡邏員警到場，經查證，該民眾持有之手槍，係1把玩具槍。警方調查後，該男子係無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害公共安全（恐嚇公眾之虞），依社會秩序維護法移送台南地院簡易庭裁罰。

據了解，該涉案男子本身有身心障礙疾患，係警方的地方列管人口，但其違法行為警方仍依法送辦，並強調警方匡靖社會治安，打擊犯罪肅槍肅毒以安民心，有絕對執法決心與能力。