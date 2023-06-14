男大生「名字4字」超派！他嘆「扛不起」：畢業後要改名

▲男大生的爸爸姓江、媽媽姓胡。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

圖文／CTWANT

大陸湖北省一名男子出生於2002年，他的名字相當特別，有4個字叫「江湖傳奇」。他大方秀出身分證自嘲，「自我介紹，簡明扼要。」

根據陸媒《九派新聞》報導，江男表示，爸媽之所以會取這個名字的原因是因為，爸爸姓江、媽媽姓胡，而在媽媽懷孕時，爸爸特別喜歡玩一款叫作「傳奇」的遊戲，所以就把他取名為「江湖傳奇」。他苦笑，因為名字太特別了，每回都會吸引很多人的注意，所幸大家都是看熱鬧的心態，並沒有惡意。

▲男大生的名字叫作「江湖傳奇」。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

不過江男表示，由於還是會擔心名字太大壓不住，所以考慮畢業後，要去把名字改掉；他直言，雖然對名字沒有感到很困擾，但還是建議父母在幫孩子取名時要深思熟慮。

對此專家表示，現在很多父母給孩子取名時，過分追求與眾不同，雖然父母有給孩子取名字的自由，但一個姓名要跟孩子一生，因此取名字時一定要慎重。

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