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大陸 大陸焦點 特派現場

中韓互召大使抗議！中大使稱「賭中國輸必定後悔」　兩國隔空對嗆

▲▼南韓共同民主黨黨魁李在明8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國共同民主黨黨魁李在明（左）8日下午和中國駐韓大使邢海明（右）進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國駐韓國大使邢海明近日在韓國直言賭中國輸必定會後悔，引發中韓外交摩擦。韓國隨即召見中國大使交涉，隔天中方也約見韓國駐中大使抗議相關行徑，韓國總統尹錫悅13日更直言，邢海明的言論讓許多韓國民眾不滿，質疑這位外交官「是否真的想促進兩國交流」，兩國關係急轉直下。

上周早些時候，邢海明在在大使官邸會見韓國在野黨的黨首李在明時表示，當前中韓關係遇到不小的困難，「其中責任不在中方。」他強調，「中國一貫尊重韓國的核心關切，韓國也應尊重中國的核心關切。台灣問題是中國核心利益中的核心，關乎到中韓關係的基礎。希望韓方能夠恪守承諾，切實尊重中方在台灣等問題上的核心關切。」

邢海明還呼籲，「韓方在處理對華關係時擺脱外部因素的干擾」。他還警告說，美國正竭力打壓中國，「有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢......，現在賭中國輸的人今後一定會後悔」。

▲▼南韓總統尹錫悅19日接受專訪提到俄烏戰爭、台海問題。（圖／路透）

▲尹錫悅指邢海明態度引南韓人不滿。（圖／路透）

6月9日，韓國外交部副部長張虎鎮召見邢海明，對邢海明「違反外交禮儀、荒謬的挑釁行為表示強烈遺憾」。在韓國外交部的一項聲明中，張虎鎮還警告說，中國駐韓國大使用「不準確的事實」批評東道國的政策是「不能容忍的」，這些言論可能被視為「對韓國國內政治的干涉」。

韓國召見中國駐韓大使後，北京方面迅速採取相應行動，於次日召見了韓國駐華大使鄭在浩。就韓方針對中國駐韓大使與韓國在野黨黨首會見交流所作的「不當反應」提出交涉，表明嚴重關切和不滿。

尹錫悅辦公室13日更罕見點名邢海明干涉韓國內政，違反外交公約。更有執政黨議員要求政府，把邢海明列為不受歡迎人物驅逐出境。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

大陸外交部6月13日回應稱，邢海明言行是職責所在，不應該成為炒作話題。部份韓國媒體對邢海明言論的報導與事實不符，甚至對他人身攻擊，對此表示遺憾。

汪文斌表示，推動中韓關係健康穩定發展符合雙方共同利益，希望韓方與中方相向而行，共同為此作出積極努力。

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