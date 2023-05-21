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高中弟面試到一半「突被請出來」！一票人見關鍵秒懂：穩了啦

▲▼大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

二階面試是大學申請入學非常重要的環節，如果表現不好，通常就和心儀的學校無緣了。一名網友指出，最近到大學面試，就碰到進行到一半被提前請出來的狀況，但明明教授的表情看起來很滿意，不知道背後是否有其他含意。不少網友看到他的成績後，紛紛喊「放心！穩了啦！」

原PO在Dcard發文表示，19日到某大學法律系面試，學測成績比錄取標準還高出五級分，當時3位教授看起來也很滿意。不過詭異的是，面試時間還沒到，他就被提前請出來，不知道這是不是代表他被排進備取名單了，因此好奇PO文求助。

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不少網友看到他的成績後，紛紛獻上祝福，「高五級分很穩耶」、「有時候只是你已經上了，沒什麼好問的」、「高五級分只要有去面試就會上啦」、「就算是備取也通常都會上，放心」、「我覺得是你一定會上，你分數高那麼多」、「我覺得你完全不用擔心，當初去面試我前面一位講了大概15分鐘，但我10分鐘不到就結束了，原本也很擔心會不會上，後來還是正取了」、「成績好到他決定收，所以不用面試了」、「學測高五級分，那教授只是面試看看你是不是怪人，行為舉止都正常基本穩上」。

但也有網友認為，「不一定欸，我之前面試完，教授還直接叫我爸媽進來聽他介紹課程大綱、未來出路什麼的，還找學長帶我們認識系院教室，以為穩了，結果還是沒上」、「很難說欸，有時你成績太好，老師們也許會評估你可能會去唸其他間啊」，因此有人勸說「放榜才是真的，這段期間看是要先放鬆一下，還是找目標充實自己」。

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