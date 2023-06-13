新娘邀「10年閨蜜」參加婚禮　對方狠嗆：我忌妒妳所以不會去

▲ 越南1名新娘邀請朋友參加婚禮遭到拒絕。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

越南1名新娘在大喜之日邀請最好的朋友參加婚禮，卻收到朋友拒絕參加的消息並表示10幾年來她一直忌妒著新娘的容貌和生活。這個重磅消息令新娘十分傷心，也讓她懷疑人生的表示：「難道我就得過得不如她嗎？」

1名越南新娘邀請有10幾年交情的好朋友參加她的婚禮，對方一開始回應說自己很忙，後來更說，即使她不忙，也不會去參加這名新娘的婚禮。最後甚至全盤托出對新娘的不滿。

這個朋友在電話中說，「我忌妒妳的生活，我努力了這麼多年，國中高中我的成績都比妳好，後來我大學上了名校，而妳只是勉強上了間還過得去的學校，現在我碩士畢業了，有1個比同齡人更高薪的工作，但我從來沒有經歷過妳那樣的生活，妳成績不好，老天卻給妳漂亮的臉蛋，現在的妳即使學歷不好，但卻有1個待遇很好的工作，老公又富又帥，而我連個情人都沒有，我羨慕妳的生活與美麗的外表，因此我不會去妳的婚禮。」

這名新娘接完電話當下很錯愕，她表示她們一直以來都是很好的朋友，只是近年來因為她生了2個小孩，加上疫情之後大家都很忙所以沒什麼來往，沒想到10幾年的好朋友竟然這麼講，讓她覺得很傷心。

這起事件在網路上引起不小爭議，有人勸新娘不要太難過，因為真正的朋友是看到別人能過得幸褔她也會覺得高興。但也有人認為，也許新娘和這個朋友只是因為認識很久，新娘就覺得她們很親近，有可能對方不這麼認為。

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