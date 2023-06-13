邀50陸生來台遭疑「中共樣板青年」　馬英九：陸委會越來越像共產黨

▲前總統馬英九出席「世紀擘畫-1920年以來的台北市長」紀錄片發表會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

前總統馬英九邀請中國大陸5所大學共計50名學生，預計今年7月中旬訪問台灣，並準備向政府提出申請，但外傳有官員透露，這些陸生不是一般學生，而是中國挑選出來的「樣板青年」。對此，馬英九13日批評，為什麼現在陸委會越來越像共產黨？

北市府邀請歷任市長觀賞「世紀擘畫-1920年以來的台北市長」紀錄片，活動於13日下午2時45分開場，先由中研院台灣史研究所長許雪姬進行引言，接著放映約18分鐘的《世紀擘畫：1920年以來的台北市長》精華版，並邀請歷任市長進行談話與合影；而與會的來賓，除了前市長陳水扁不克出席外，吳伯雄、黃大洲、馬英九、郝龍斌和柯文哲等人皆會到場。

馬英九於下午2時40分左右抵達活動會場，被問到現在50名陸生被官員說是中共特別選過的「樣板青年」？馬英九表示，「你說我們刻意去邀請這種人？我是第一次聽到，為什麼我們現在的陸委會，越來越像共產黨？」

媒體再問，有沒有跟國民黨總統參選人侯友宜談九二共識，兩人有無共識？馬英九聽聞問題後，僅簡短地回應「我們已有共識」後便快步進入會場。