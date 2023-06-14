頭份又見馬路S型亂拐！市公所辯「網友惡意變造」　遭縣議員打臉

▲頭份道路標線遭投訴「S型亂拐」（圖右），市公所公布照片（圖左）稱，標線呈現S型並非事實。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗頭份市近日進行濱江街路面改善工程，遭網友投訴重劃的標線呈現詭異S型，不料市公所事後竟回應「圖片為網友惡意變造」，引發爭議。對此，苗栗縣議員曾玟學13日親自到場查驗，發現確實有明顯的S型拐彎，打臉市公所說法。

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▲網友投訴，濱江街標線呈現S型，認為市公所根本沒有記取之前的教訓。（圖／翻攝自臉書）

頭份市近日重新舖設濱江街柏油與標線，沒想到有網友8日在臉書社團「我是頭份人」投訴，濱江街重繪的標線700公尺內竟出現2個S型拐彎，顯示市公所根本沒有記取之前，中興路標線出現S型被罵翻的教訓。

針對濱江街S型標線問題，頭份市公所12日接受媒體訪問時表示，經詢問業務單位與調閱照片比對後，發現圖片應為網友「惡意變造」，並非事實。言論一出引發網路爭議。

對此，苗栗縣議員曾玟學13日親自到場查驗，找到跟爭議照片中一樣角度場景拍照，即便市公所9日已經修正標線，依然可以看到嚴重的S型拐彎，「現場跟網友8日投訴的情況幾乎一樣！」

曾玟學還拿出特別準備的測距輪測量，發現路寬不一，若標線能順著濱江街的轉彎，以等距路寬順畫下去，根本不會出現S型，認為頭份市公所面臨民眾陳情，竟誣衊照片是惡意變造，實在傲慢至極，「那請問市公所，我今天拍的照片是不是也是惡意變造」、「把議員當空氣是沒關係，但指控民眾就太離譜了」。

▲曾玟學13日親自到場查驗，發現標線確實有呈現S型的情況。（圖／翻攝自臉書）

根據中央社報導，頭份市公所解釋，指稱圖片為「惡意變造」是他們用詞未考慮周全，不過實際情況確實與網友投訴的畫面有落差，且詢問專業攝影師後，對方也認為是角度問題，並不是要指責陳情民眾。