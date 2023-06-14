路怒猴插隊失敗「開窗丟寶特瓶」！逼車按喇叭狂追2公里…畫面曝光

記者閔文昱／綜合報導

一名貨車駕駛近日開車要進入五股交流道時，發現有一輛黑色廂型車打算跨越雙白線插隊，於是他按喇叭警示並加速不讓對方得逞，不料廂型車駕駛竟沿路逼車2公里之遠，甚至開窗丟寶特瓶，誇張行徑全被行車紀錄器給拍下，在網路曝光後引發熱議。對此，國道警方也出手開罰了。

一名網友在臉書「爆料公社」PO出畫面，只見他12日開車行經國道1號南下五股交流道時，一台黑色廂型車在匝道路肩處打算跨越雙白線插隊，原PO見狀隨即加速捍衛路權，不料對方駕駛當場惱羞，開始沿路逼車、按喇叭，甚至還2度搖下車窗丟擲寶特瓶，讓他大酸「泰山往國一北上與南下路段的可愛8+9，雙白線不給你切車就丟東西還追車餒，棒棒的。」

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▲一名駕駛不大打算讓插隊車輛進入車道，不料對方竟開窗丟寶特瓶。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

畫面一出，馬上引發網友關注，紛紛痛批「我以為猴子只會丟香蕉皮沒想到會丟垃圾」、「是我也不會讓！違規還要別人讓？」、「他硬要開到你前面還丟垃圾，很多條可以檢舉欸」、「技不如人又沒膽子就丟東西，搞笑」、「這個不檢舉他，對不起自己啊」、「這種的我絕對下來跟他輸贏」、「猴猴做歹擠」。

原PO事後表示，已向新北市政府警察局、環保局檢舉。對此，國道警察局也指出，經檢視影像，黑色休旅車已違反未依規定使用路肩、汽車駕駛以手持方式使用手機、行駛中向車外丟棄物品等多項違規，依法可處3000元以上6000元以下罰緩，目前已主動聯繫貼文民眾至國道公路警察局線上檢舉系統提出檢舉。