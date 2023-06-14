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舒酸定百吉跨界合作告別牙敏感、放膽吃冰！

▲▼舒酸定百吉跨界合作告別牙敏感、放膽吃冰！。（圖／業者提供）

▲舒酸定今夏超越大眾對於牙敏感的想像，與百吉Poki跨界合作，要讓大家放膽吃冰。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

夏天一到想來點清涼的，又擔心大口咬下冰品瞬間，又酸又痛的牙敏感困擾實在讓人難受！舒酸定今夏超越大眾對於牙敏感的想像，與百吉Poki跨界合作，選定三款「國民雪糕」推出超吸睛的文青風質感限定外包裝，就是要讓大家「放膽吃冰」，而且僅在全聯、家樂福及愛買限量販售，直接站上吃冰第一線提醒大家：有牙敏感問題趕快處理，才能快樂地實現大口吃冰的自由。

期間限定！三款文青風經典雪糕勾起滿滿童年回憶

吃冰牙敏感的苦，舒酸定都知道！為提醒大家重視牙敏感問題，舒酸定今年夏天特別與百吉Poki合作，為超人氣的布丁、蘇打、巧克力三款經典雪糕口味換上全新的文青風限定外包裝。

▲▼舒酸定百吉跨界合作告別牙敏感、放膽吃冰！。（圖／業者提供）

▲舒酸定今年夏天特別與百吉Poki合作，為超人氣的布丁、蘇打、巧克力三款經典雪糕口味換上全新的文青風限定外包裝。

亮點一：舒酸定百吉特別企劃包裝　懷舊風格超可愛
這次舒酸定百吉合作的三大經典雪糕換上復古幾何框線、圖樣及窗花等元素包裝，懷舊感十足，不同包裝上有布小丁、泡泡蘇打妞或巧奇力等可愛的百吉公仔穿梭，任兩盒雪糕還能合併為小牙齒，收藏指數100％。

亮點二：暖心抗敏感語錄　提醒口腔健康
包裝側面有暖心抗敏感語錄，提醒大家維護口腔健康，記得定期看牙醫，並持續使用舒酸定專業修復抗敏牙膏，才能盡情享受大口吃冰的樂趣。

亮點三：掃碼抽獎玄機　獲得今日運勢和LINE POINTS
掃碼成為舒酸定LINE好友，將有百吉公仔現身與你聊天，告訴你今日運勢、敏感牙小提醒，還有機會抽中最高LINE POINTS 200點等驚喜禮！

▲▼舒酸定百吉跨界合作告別牙敏感、放膽吃冰！。（圖／業者提供）

▲舒酸定與百吉Poki合作仲夏冰室。

把握6月份到全聯、家樂福及愛買三大通路就能入手限量版舒酸定Ｘ百吉跨界合作雪糕，還可享期間限定的優惠折扣*。

當牙齒遇到冰！首度跨界合作推廣抗敏感口腔照護成創舉

銷售No.1抗敏牙膏品牌^舒酸定表示，希望透過活動提醒日常享用美食，也別忘做好口腔維護。舒酸定擁有一系列針對不同需求的抗敏感產品，首推舒酸定專業修復抗敏牙膏，經科學實證，第一次使用就開始能深入修復＊＊，形成一層堅硬的保護層，每天刷牙兩次並配合正確刷習慣，不僅能舒緩敏感性牙齒不適，還可以維持清新口氣，敏感牙終於可以不再害怕大口吃各種美食！讓大家抗敏感到位，生活更有味！

▲▼舒酸定百吉跨界合作告別牙敏感、放膽吃冰！。（圖／業者提供）

▲百吉與舒酸定抗敏牙膏品牌聯手提醒大家進行日常口腔照護。

百吉也回應，童年大口吃冰的小確幸不該只能成為回憶，因此特別與舒酸定抗敏牙膏品牌聯手去提醒大家進行日常口腔照護，健康快樂的享受夏季吃冰趣。

*各通路實際優惠請以通路公告為主
＊＊係指與其他舒酸定抗敏牙膏相比，此配方含NovaMin與sodium fluoride的無水配方
^根據2020年1月~2021年2月Nielsen市場調查報告

✦若有牙齒相關問題請諮詢牙醫師。此篇文章由舒酸定品牌贊助。對於舒酸定產品有任何疑問，請撥打消費者免費專線 0800-212-259。Trade marks owned or licensed by HALEON©2023 HALEON or licensor PM-TW-SENO-23-00086

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關鍵字：

舒酸定百吉牙齒

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