舒酸定百吉跨界合作告別牙敏感、放膽吃冰！

▲舒酸定今夏超越大眾對於牙敏感的想像,與百吉Poki跨界合作,要讓大家放膽吃冰。(圖/業者提供,下同)

消費中心/綜合報導

夏天一到想來點清涼的,又擔心大口咬下冰品瞬間,又酸又痛的牙敏感困擾實在讓人難受!舒酸定今夏超越大眾對於牙敏感的想像,與百吉Poki跨界合作,選定三款「國民雪糕」推出超吸睛的文青風質感限定外包裝,就是要讓大家「放膽吃冰」,而且僅在全聯、家樂福及愛買限量販售,直接站上吃冰第一線提醒大家:有牙敏感問題趕快處理,才能快樂地實現大口吃冰的自由。

期間限定!三款文青風經典雪糕勾起滿滿童年回憶

吃冰牙敏感的苦,舒酸定都知道!為提醒大家重視牙敏感問題,舒酸定今年夏天特別與百吉Poki合作,為超人氣的布丁、蘇打、巧克力三款經典雪糕口味換上全新的文青風限定外包裝。

▲舒酸定今年夏天特別與百吉Poki合作,為超人氣的布丁、蘇打、巧克力三款經典雪糕口味換上全新的文青風限定外包裝。

亮點一:舒酸定百吉特別企劃包裝 懷舊風格超可愛

這次舒酸定百吉合作的三大經典雪糕換上復古幾何框線、圖樣及窗花等元素包裝,懷舊感十足,不同包裝上有布小丁、泡泡蘇打妞或巧奇力等可愛的百吉公仔穿梭,任兩盒雪糕還能合併為小牙齒,收藏指數100%。

亮點二:暖心抗敏感語錄 提醒口腔健康

包裝側面有暖心抗敏感語錄,提醒大家維護口腔健康,記得定期看牙醫,並持續使用舒酸定專業修復抗敏牙膏,才能盡情享受大口吃冰的樂趣。

亮點三:掃碼抽獎玄機 獲得今日運勢和LINE POINTS

掃碼成為舒酸定LINE好友,將有百吉公仔現身與你聊天,告訴你今日運勢、敏感牙小提醒,還有機會抽中最高LINE POINTS 200點等驚喜禮!

▲舒酸定與百吉Poki合作仲夏冰室。

把握6月份到全聯、家樂福及愛買三大通路就能入手限量版舒酸定X百吉跨界合作雪糕,還可享期間限定的優惠折扣*。

當牙齒遇到冰!首度跨界合作推廣抗敏感口腔照護成創舉

銷售No.1抗敏牙膏品牌^舒酸定表示,希望透過活動提醒日常享用美食,也別忘做好口腔維護。舒酸定擁有一系列針對不同需求的抗敏感產品,首推舒酸定專業修復抗敏牙膏,經科學實證,第一次使用就開始能深入修復**,形成一層堅硬的保護層,每天刷牙兩次並配合正確刷習慣,不僅能舒緩敏感性牙齒不適,還可以維持清新口氣,敏感牙終於可以不再害怕大口吃各種美食!讓大家抗敏感到位,生活更有味!

▲百吉與舒酸定抗敏牙膏品牌聯手提醒大家進行日常口腔照護。

百吉也回應,童年大口吃冰的小確幸不該只能成為回憶,因此特別與舒酸定抗敏牙膏品牌聯手去提醒大家進行日常口腔照護,健康快樂的享受夏季吃冰趣。

*各通路實際優惠請以通路公告為主

**係指與其他舒酸定抗敏牙膏相比,此配方含NovaMin與sodium fluoride的無水配方

^根據2020年1月~2021年2月Nielsen市場調查報告

✦若有牙齒相關問題請諮詢牙醫師。此篇文章由舒酸定品牌贊助。對於舒酸定產品有任何疑問,請撥打消費者免費專線 0800-212-259。Trade marks owned or licensed by HALEON©2023 HALEON or licensor PM-TW-SENO-23-00086