　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

12歲小妹牙長不齊去矯正　醫一照「牙齒下長腫瘤」急籲：快手術！

▲▼牙齒也會有腫瘤！12歲女孩牙齒不齊發現病變。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲12歲女孩牙齒不齊發現病變。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市一名12歲少女小雅（化名）因為牙齒不齊，到醫院做正畸治療。不料，醫生拍片發現，小雅的右下頜骨內發生了瘤樣病變，因此導致牙齒在長出來的途中遇到「埋伏」，無法正常長出。

據《澎湃新聞》報導，上海市兒童醫院口腔科主治醫生指出，牙瘤是牙源性腫瘤中的一種，生長於頜骨內，「牙瘤病因較複雜，多種因素均可能與牙瘤的發生相關，如乳牙的慢性炎症和感染遺傳因素、成牙本質細胞過度反應等，均可能導致牙瘤發生，牙瘤患者常有缺牙現象，牙瘤可引起恆牙遲萌、疼痛、頜骨膨隆、鄰牙移位、鬆動，病變範圍較大，可導致骨缺損甚至引起骨折。」

▲▼牙齒也會有腫瘤！12歲女孩牙齒不齊發現病變。（圖／翻攝自澎湃新聞）

醫生進一步表示，如果發現長了牙瘤，需儘早手術切除，否則隨著瘤體的增大，發生在下頜骨的牙瘤，會壓迫下頜骨內的下牙槽神經，從而出現下唇麻木等症狀。發生在上頜骨的牙瘤，可能會壓迫眶下神經，出現眶下區皮膚麻木症狀。繼發感染，還會出現局部炎症和疼痛，如果反覆繼發感染，會嚴重影響日常生活。

醫生提醒，「不過一般牙瘤不會引起癌變，患者無需過度緊張，及時前往正規醫院就診，並在專業醫生的指導下，積極進行相應的手術治療，多可獲得較好治療效果。」

目前，瘤體已完全切除，小雅可以正常進行後續的牙齒矯正。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
妹子「全裸」坐超商爆哭！　3男警到場關切　
前SBL球星國道追撞亡　傷況曝光！
快訊／陳時中回來了！　嘆：有很多遺憾「傷亡避免不了」
被掃射出奇招！　他在公司外擺「氣球牆」：有種來開槍
藍心湄罕見淚崩！　哽咽提「臥病姐」：等不到禮物來就走了
iPhone 15 Pro渲染圖出爐！　2大變化曝
快訊／疫苗接種假沒了！　5／1退場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

備戰五一連假住宿遊客潮　大陸警花拍片「教你用手機查針孔」

陸旅美貓熊「丫丫」已上飛機　27日下午將抵達上海

12歲小妹牙長不齊去矯正　醫一照「牙齒下長腫瘤」急籲：快手術！

求職者3.5萬月薪「嫌太多」HR真信了！　網友：看對話就知道在反諷啊

習近平與澤倫斯基通話　專家：把「勸和促談」落實到具體行動

23天男嬰醫院「洗澡按摩後」當晚病危！醫揪出病因搖頭：沒救了

與OpenAI差距兩年！　陸360CEO周鴻禕：中國做GPT難度肯定比光刻機低

陸派軍艦赴蘇丹撤僑　僑民揮五星旗喊：祖國萬歲！

陸最大私立婦兒醫院爆雷！產婦「插著尿管」被逼出院　超扯內幕曝

習近平對話澤倫斯基「勸和促談」　陸媒揭10點不尋常細節

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

備戰五一連假住宿遊客潮　大陸警花拍片「教你用手機查針孔」

陸旅美貓熊「丫丫」已上飛機　27日下午將抵達上海

12歲小妹牙長不齊去矯正　醫一照「牙齒下長腫瘤」急籲：快手術！

求職者3.5萬月薪「嫌太多」HR真信了！　網友：看對話就知道在反諷啊

習近平與澤倫斯基通話　專家：把「勸和促談」落實到具體行動

23天男嬰醫院「洗澡按摩後」當晚病危！醫揪出病因搖頭：沒救了

與OpenAI差距兩年！　陸360CEO周鴻禕：中國做GPT難度肯定比光刻機低

陸派軍艦赴蘇丹撤僑　僑民揮五星旗喊：祖國萬歲！

陸最大私立婦兒醫院爆雷！產婦「插著尿管」被逼出院　超扯內幕曝

習近平對話澤倫斯基「勸和促談」　陸媒揭10點不尋常細節

百家網購平台都能用！超商APP秒查包裹進度　0元包裹免證件就能領

把握最後期限！桃園版不插電的迪士尼　300種遊樂設施小朋友玩瘋

美FDA批准首款「糞菌藥丸」　對抗危險腸道感染

婆婆堅持「孫子要跟婆家設同籍」！　她怒：都什麼年代

敏感肌網友力薦「神級乳霜」終於補貨！美式賣場同步上架「熱銷潔膚露」高CP值掀搶購潮

骯髒姊從小「鼻屎黏牆」！沾血衛生棉丟床邊　她住同間房崩潰

4個月衝泰國旅遊人次破15萬　經貿代表曾德榮：Double T緊密互動

王男桂國道追撞事故大貨車殞命「傷況曝光」！檢會同法醫完成相驗

快訊／蔣公銅像遭槍擊！獨派團體持漆彈槍闖入　「讓台灣丟臉到世界」

嗶嗶齊步走！北市動物園近距離看「家鵝遊行」　4／30起每周日登場

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

大陸熱門新聞

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

陸女全裸鬧區散步！　原因曝光超傻眼

24歲人妻每天夜班12hrs猝死！公司拒賠：臨時工

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

2交警互拋鑰匙逼女車主路口來回跑3次

懷疑被戴綠帽！他轉鬆車輪螺絲害妻出車禍

特斯拉男載妹到河邊合體！被車友目睹崩潰

賓利女業務疑「沒穿內褲」蹲下！

勞斯萊斯「全車鑲滿鑽」引轟動...網全驚呆

陸蘇丹撤僑被遊覽車司機放鴿子 女外交官穿防彈衣指揮400多人撤離

面試1小時發現走錯啦！ 意外獲兩間公司offer...結局神反轉

抖音擁15萬粉…25歲網紅失蹤2個月冰櫃內找到

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

求職者3.5萬月薪「嫌太多」HR真信了！ 網友：看對話就知道在反諷啊

更多熱門

相關新聞

屏基微創雷射痔瘡消融手術　患者迅速恢復

屏基微創雷射痔瘡消融手術　患者迅速恢復

醫療科技日益革新，令許多人畏懼的痔瘡手術，現在有新方法－「微創雷射痔瘡消融手術」，不但手術時間短、住院日短、疼痛度及傷口都比傳統切除手術小許多，患者可以很快回到職場，不耽誤工作。屏東基督教醫院大腸直腸外科近期進行多起雷射痔瘡消融手術，患者術後滿意度高，生活品質也改善了。

敏弱肌必學！皮膚科醫師教3招精簡保養

敏弱肌必學！皮膚科醫師教3招精簡保養

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

手術剛醒來　汪呆滯打醉拳萌翻萬網

手術剛醒來　汪呆滯打醉拳萌翻萬網

醫師曝5種抗氧化食物吃出凍齡肌

醫師曝5種抗氧化食物吃出凍齡肌

關鍵字：

牙齒癌症腫瘤手術醫生牙瘤

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

連假變天！　降9℃雨區擴大

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面