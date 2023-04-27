12歲小妹牙長不齊去矯正　醫一照「牙齒下長腫瘤」急籲：快手術！

▲12歲女孩牙齒不齊發現病變。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市一名12歲少女小雅（化名）因為牙齒不齊，到醫院做正畸治療。不料，醫生拍片發現，小雅的右下頜骨內發生了瘤樣病變，因此導致牙齒在長出來的途中遇到「埋伏」，無法正常長出。

據《澎湃新聞》報導，上海市兒童醫院口腔科主治醫生指出，牙瘤是牙源性腫瘤中的一種，生長於頜骨內，「牙瘤病因較複雜，多種因素均可能與牙瘤的發生相關，如乳牙的慢性炎症和感染遺傳因素、成牙本質細胞過度反應等，均可能導致牙瘤發生，牙瘤患者常有缺牙現象，牙瘤可引起恆牙遲萌、疼痛、頜骨膨隆、鄰牙移位、鬆動，病變範圍較大，可導致骨缺損甚至引起骨折。」

醫生進一步表示，如果發現長了牙瘤，需儘早手術切除，否則隨著瘤體的增大，發生在下頜骨的牙瘤，會壓迫下頜骨內的下牙槽神經，從而出現下唇麻木等症狀。發生在上頜骨的牙瘤，可能會壓迫眶下神經，出現眶下區皮膚麻木症狀。繼發感染，還會出現局部炎症和疼痛，如果反覆繼發感染，會嚴重影響日常生活。

醫生提醒，「不過一般牙瘤不會引起癌變，患者無需過度緊張，及時前往正規醫院就診，並在專業醫生的指導下，積極進行相應的手術治療，多可獲得較好治療效果。」

目前，瘤體已完全切除，小雅可以正常進行後續的牙齒矯正。