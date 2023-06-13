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臉書審查機制監控禁忌話題　百萬觸及貼文遭無預警下架

▲▼彩虹藥水 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲親子粉專一篇與彩虹藥水有關的貼文獲得160萬觸及後，被臉書無預警下架。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

近來震驚各界的新北市幼兒園「彩虹藥水」風波，在社群平台上引發熱議。高雄一名經營親子主題粉專的版主日前在臉書上發表一篇有關一則與「彩虹藥水」有關的貼文，由於貼文內容緊扣時事，在2天內就獲得160萬觸及、超過2.5萬次的按讚及數千次的分享，讓版主大感驚奇，不過，也由於太過熱門，竟遭到臉書無預警刪除，讓版主心情有如三溫暖。

臉書粉絲專頁「陳太與她的閃亮小夥伴」在幾天前發布了一則與「彩虹藥水」有關的貼文，由於貼文內容緊扣時事，且專頁主打親子主題，沒想到2天內就獲得驚人的160萬觸及，遠遠超過該專頁平時的觸及範圍，讓版主陳太本人驚喜之餘也感到大惑不解。

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▲▼彩虹藥水 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲粉專經營越來越專業，小編相關課程需求旺盛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

iNiN公司行銷經理、剛完成「社群小編實戰班24H」講師工作的游雅智認為，該貼文爆紅的主因，是作者用她身為一般民眾及母親的觀點，繪製一張貼近民意的迷因圖，新穎的視角讓臉書的演算法認定這篇貼文具有創新及價值，因此自動為其引流，也才讓貼文一夕爆紅。

不過，在該貼文獲得2萬餘讚後，竟然被臉書無預警刪除，這又讓陳太感到有點遺憾，認為臉書應該尊重創作者的內容及價值，不應隨意、無預警刪除貼文，以免讓創作者心裡產生挫折感。

高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢表示，「彩虹藥水」事件背後涉及到的問題相當複雜，包含台灣幼教安全、民眾用藥安全，甚至也因為北市長侯友宜是明年總統大選的參選人而特別敏感；然而這則貼文被刪除並不能僅歸咎於政治因素，畢竟臉書本身就設有一套審查機制，對於詐騙、色情、毒品等字眼都進行嚴格監控，只不過有的網友沒有就事論事，直覺將事件與政治聯想在一起。

台灣社會網絡學會理事長楊書成表示，這次的課程主要為臉書個人創作者及企業小編設計，獲得眾多學員的正面回饋，在疫情剛結束就後能迅速招生滿班，證明市場對小編人才培訓的需求依然旺盛，未來學會還將聯手iNiN針對小型企業單人小編量身推出內容設計、流量吸引技巧等實戰課程，希望能為台灣辛苦的社群小編提供更多後勤支援，為企業行銷再添利器。

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