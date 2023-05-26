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在超商「遇見化學符號」！網友熱烈討論「Ca Fe」激起化學作用

▲▼ 統一營養強化牛乳（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲換上全新包裝的統一營養強化牛乳系列，將強化重點「Ca、Fe」大大凸顯在包裝上。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

原來除了高鈣牛乳，統一營養強化系列也有主打補鐵的高鐵牛乳，也適合做為日常攝取，讓疲憊的OL和媽媽們都能喝出紅潤好氣色。不用每天設定鬧鐘提醒自己記得吃保健食品，只需要一天一瓶營養強化牛乳做為早餐、下午茶就不怕忘記，讓鈣質與鐵質宛如「搭高鐵」，提供發育中、成年甚至長輩的身體所需要的滿滿活力與營養。

▲▼ 統一營養強化牛乳（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲忙碌又沒有時間運動的上班族，往往會有體力逐漸變差的感受，也因此不少人會選擇靠飲食，為身體補充適量營養。

補鈣不是發育中小朋友的權利，如今「成年人缺鈣」也是需要關注的議題。不少專家都曾指出，台灣飲食習慣不像歐美對乳製品、起司有高需求量，最近就有網友自嘲，當社畜後常常在辦公室坐太久，感覺體力漸漸變差，起來伸展一下時，還會聽到身體發出喀喀聲，這些有感的轉變都讓他記在心底。

的確許多上班族忙了一整天，有時加班晚了想運動也沒時間。其實對於忙碌的成年人來說，基本的補鈣不如從每日的飲食著手。可能是冥冥之中心裡想什麼就會看到什麼！原PO就因此在超商架上發現寫著超大「Ca」字的牛乳產品，他幽默表示，「起初還以為是鈣片跑錯棚XD，仔細看原來是統一出的營養強化高鈣牛乳。」還說這樣的相遇，不禁讓他「想到高中的化學老師。」他也因此詢問網友意見，「感覺早餐一個飯糰或三明治，補一瓶這個也不錯？」

▲▼ 統一營養強化牛乳（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲除了平常會買來當早餐的三明治，也有網友選擇多加一瓶統一營養強化高鈣牛乳，讓一天的活力更加營養均衡。

補鈣的議題果然迅速引起討論，不少網友專業回覆，「補充鈣的同時也要注意有沒有補充維生素D，可以促進鈣吸收」、「久坐的上班族真的要多注意鈣質的補充」、「多補充鈣好處很多，不過記得適量即可」、「其實補充鈣質也有助於幫助睡眠喔！」不過讓人印象深刻的是，有網友平常就固定會以高鈣牛乳幫自己補充營養，「喝過這款+1，覺得在高鈣牛奶裡面，這款算不會很甜」、「我早上也都會買一瓶」、「這我常買！看起來應該是換新包裝了」、「缺點就是不好買，有時候要多跑幾家才有！」甚至也有人表示，「這瓶我也會買給家裡的小朋友和長輩喝」，顯現補鈣的重要性其實不分年紀。

▲▼ 統一營養強化牛乳（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲換了全新包裝的統一營養強化高鈣牛乳，大大的Ca設計以及高含量的鈣，就是要讓上班族喝了身心超有感！

近來換上全新包裝的「統一營養強化高鈣牛乳」，吸睛的Ca設計讓趕時間的上班族一眼就能找到下手目標！至於最重要的內容物——高鈣牛乳，仍持續主打相較於一般全脂鮮奶約高出兩倍鈣（依營養成分資料庫，全脂鮮乳平均值推估），同時也含有鐵及促進鈣吸收的維生素D3，符合網友對於選擇高鈣牛乳的提醒，不怕「左喝右出」白白浪費錢和高含量的鈣，可說是現代人最簡單的「補鈣」小秘方。

無獨有偶的是，這瓶高鈣牛乳也時常出現在媽媽社團中，像是家有國高中的孩子，有網友媽媽甚至在準備常備飲料時，還會以這瓶統一高鈣牛乳和純喫茶以1：1比例打造「老木特調奶茶」暗中幫孩子無壓補鈣，讓人直呼「除了跟小朋友一起喝、順道幫自己補鈣，媽媽其實也很適合喝紅色那瓶喔」、「媽媽也幫自己補補鐵吧，真的辛苦了！」

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