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豆漿喝不完！媽媽「一妙招」讓乖乖全家吞下肚　2萬人震驚了

▲▼豆漿喝不完，媽媽用一招讓全家乖乖吞下肚。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲豆漿喝不完，媽媽用一招讓全家乖乖吞下肚。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／柯振中報導

生鮮食品如果處理不完，可能會造成不必要的浪費。一名女子近日到好市多購物時，意外買了太多豆漿，因為保存期限將近，實在沒辦法處理完，於是她突發奇想，將豆漿倒入果乾機當中，沒想到成果讓全家都超開心，獨特巧思也讓2萬會員讚爆。

這名女子在「Costcoc好市多 商品經驗老實說」分享，她日前到好市多購買豆漿，雖然相當美味，但因為分量過多，加上保存期限短，即將過期時迫於無奈，只好把豆漿用烘焙紙盛裝起來，放進果乾機烘乾。

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▲▼豆漿喝不完，媽媽用一招讓全家乖乖吞下肚。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼豆漿喝不完，媽媽用一招讓全家乖乖吞下肚。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼豆漿喝不完，媽媽用一招讓全家乖乖吞下肚。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

大約烘了2、3個小時，豆漿順利變成了豆皮，期間完全沒有任何添加物，丈夫、小孩都吃得十分開心，拿來煮麵口感相當不錯，直接吃的口感則相當酥脆，適合拿來當成零食，這樣的做法相當成功。

▼最後的成果讓她相當滿意，全家都吃得十分開心。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼豆漿喝不完，媽媽用一招讓全家乖乖吞下肚。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

製作完畢後的外觀相當神奇，貼文超過2萬名會員按讚，不少人留言驚呼，「太厲害了～我來試試看，謝謝分享」、「生活智慧王4ni」、「謝謝分享，家裡正好有果乾機，下次來試試」、「有果乾機人，感謝妳讓我的果乾機又可以繼續玩下去」、「長知識了，原來豆皮是這樣做的。」

 

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