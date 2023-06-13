警察節慶祝大會　饒慶鈴：明年警消津貼再調升將達1萬7千元

▲台東縣舉辦警察節慶祝大會，表揚資深績優警察獎章5人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局13日上午10時30分在桂田喜來登5樓舉行一年一度警察節慶祝大會，由縣長饒慶鈴主持，並表揚112年模範警察、資深績優警察獎章、資深服務工友等表現優異人員，饒慶鈴也在會中宣布送出大禮，她表示，在縣府財政穩定且有賸餘的情況，考量警消同仁工作辛勤繁忙，明年起再為外勤警消人員調升超勤津貼每月1千元，感謝警消同仁在第一線守護縣民生命財產安全。

表揚大會中包括縣長饒慶鈴、多位議員、立法委員劉櫂豪、警友會理事長粘昭焰及榮譽理事長劉清郎、常務監事張睿鈞、警察局長陳錦坤，以及警察志工大隊、民防大隊、義勇警察大隊等各協勤民力幹部與會計逾200人共襄盛舉，並由縣長饒慶鈴、警友會理事長粘昭焰及榮譽理事長劉清郎、常務監事張睿鈞等共同表揚模範警察2人、資深績優警察獎章5人、資深服務工友4人及資深績優警察同仁24人。

饒慶鈴提到，台東縣的治安成績向來名列前茅，對各項犯罪預防、婦幼安全及交通宣導工作，亦不遺餘力，此外縣內舉辦各項重要大型活動，隨處都可看見警察同仁辛苦的疏導交通及維持秩序，不論在維護治安、整頓交通、為民服務上，警察同仁們為台東辛苦付出、熱切服務的身影。

根據2022、2023「遠見雜誌」施政滿意度調查顯示，台東在警政治安面向連續獲得全國第3名，近年在多項全國性業務評比及專案工作執行上也屢獲佳績。為慰勉台東縣警察同仁的辛苦執勤，縣府為警消人員調升超勤加班費，連續4年逐年增加500元，明年將投入1,600萬元縣預算，每人每月再調升1千元，將達到每人每月1萬7千元，目的就是要為警消同仁爭取最好的福利與權益。

台東縣警察局表示，今年破獲多起重大犯罪案件，如4月份破獲以謝姓主嫌為首的詐騙集團案，被害人數計28人，詐騙所得高達1億2千萬餘元；也破獲縣內齊姓毒品人口竊取翡翠青瓷大師作品案，總計尋獲13件翡翠青瓷作品，此外，對於各項犯罪預防、婦幼安全及交通宣導工作更是不遺餘力。