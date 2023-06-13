　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

警察節慶祝大會　饒慶鈴：明年警消津貼再調升將達1萬7千元

▲台東縣舉辦警察節慶祝大會，表揚資深績優警察獎章5人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣舉辦警察節慶祝大會，表揚資深績優警察獎章5人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局13日上午10時30分在桂田喜來登5樓舉行一年一度警察節慶祝大會，由縣長饒慶鈴主持，並表揚112年模範警察、資深績優警察獎章、資深服務工友等表現優異人員，饒慶鈴也在會中宣布送出大禮，她表示，在縣府財政穩定且有賸餘的情況，考量警消同仁工作辛勤繁忙，明年起再為外勤警消人員調升超勤津貼每月1千元，感謝警消同仁在第一線守護縣民生命財產安全。

表揚大會中包括縣長饒慶鈴、多位議員、立法委員劉櫂豪、警友會理事長粘昭焰及榮譽理事長劉清郎、常務監事張睿鈞、警察局長陳錦坤，以及警察志工大隊、民防大隊、義勇警察大隊等各協勤民力幹部與會計逾200人共襄盛舉，並由縣長饒慶鈴、警友會理事長粘昭焰及榮譽理事長劉清郎、常務監事張睿鈞等共同表揚模範警察2人、資深績優警察獎章5人、資深服務工友4人及資深績優警察同仁24人。

饒慶鈴提到，台東縣的治安成績向來名列前茅，對各項犯罪預防、婦幼安全及交通宣導工作，亦不遺餘力，此外縣內舉辦各項重要大型活動，隨處都可看見警察同仁辛苦的疏導交通及維持秩序，不論在維護治安、整頓交通、為民服務上，警察同仁們為台東辛苦付出、熱切服務的身影。

根據2022、2023「遠見雜誌」施政滿意度調查顯示，台東在警政治安面向連續獲得全國第3名，近年在多項全國性業務評比及專案工作執行上也屢獲佳績。為慰勉台東縣警察同仁的辛苦執勤，縣府為警消人員調升超勤加班費，連續4年逐年增加500元，明年將投入1,600萬元縣預算，每人每月再調升1千元，將達到每人每月1萬7千元，目的就是要為警消同仁爭取最好的福利與權益。

台東縣警察局表示，今年破獲多起重大犯罪案件，如4月份破獲以謝姓主嫌為首的詐騙集團案，被害人數計28人，詐騙所得高達1億2千萬餘元；也破獲縣內齊姓毒品人口竊取翡翠青瓷大師作品案，總計尋獲13件翡翠青瓷作品，此外，對於各項犯罪預防、婦幼安全及交通宣導工作更是不遺餘力。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／雨彈轟到今晚！　12縣市大雨特報
快訊／侯友宜將赴新北市議會！　出席「幼兒園餵藥案」專案報告
全國首發端午禮金！　1.9萬人現領5000元
快訊／流感再爆35重症「創今年新高」　另增5死
「TOYOTA入門休旅」現身台灣測試！　比Corolla C
快訊／政大生被爆「開賣淫公司」徵飯局妹　男大生到案了！
唱紅《灌籃高手》經典神曲　日天團成員過世！
「In-N-Out」不到1小時完售！　近千人排隊畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東消防局2大隊獲贈救災指揮車　多條熱門登山路線發揮快速救災

台東警反詐出招　「培訓種子教官」警民連線共同防詐

竹市無障礙微旅行開跑　7條路線陪伴身障朋友玩遍大新竹

竹市推出端午健康粽　高虹安與社區爺奶一起包粽

警察節慶祝大會　饒慶鈴：明年警消津貼再調升將達1萬7千元

文化交流深耕台東社區　傅爾布萊特期末分享會場面溫馨

150年古禮祭典祝壽神農大帝　西螺福興宮攜手智慧科技照顧農民

南消二大結合玉井、旗美山搜分隊　強化跨縣市山域救援能量

走出產後憂鬱症！不用做一百分的媽媽　醫：求助不代表懦弱

台南出現首例登革熱本土首例病例　應加強清除積水容器以免受罰

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

屏東消防局2大隊獲贈救災指揮車　多條熱門登山路線發揮快速救災

台東警反詐出招　「培訓種子教官」警民連線共同防詐

竹市無障礙微旅行開跑　7條路線陪伴身障朋友玩遍大新竹

竹市推出端午健康粽　高虹安與社區爺奶一起包粽

警察節慶祝大會　饒慶鈴：明年警消津貼再調升將達1萬7千元

文化交流深耕台東社區　傅爾布萊特期末分享會場面溫馨

150年古禮祭典祝壽神農大帝　西螺福興宮攜手智慧科技照顧農民

南消二大結合玉井、旗美山搜分隊　強化跨縣市山域救援能量

走出產後憂鬱症！不用做一百分的媽媽　醫：求助不代表懦弱

台南出現首例登革熱本土首例病例　應加強清除積水容器以免受罰

屏東消防局2大隊獲贈救災指揮車　多條熱門登山路線發揮快速救災

快訊／滯留鋒雨彈轟到今晚！12縣市「大雨特報」警戒區曝

綜藝拍到一半「亂入婚禮」　光洙虧：在錫哥初次見就給紅包

館長「直播邀1大咖」！一晚斗內破17萬　衝上台灣YT第一名

李坤城兒揭「15天2次化療真實病況」！口腔破到喉嚨　醫：死馬當活馬醫

LIVE／馬、郝、柯、蔣同台！歷任台北市長齊聚　藍憂助攻柯文哲

護理師值班室激戰醫師6年！綠帽尪離婚才知「5歲兒不是親生」

人帥金城武人醜性騷擾？　吳欣岱駁「政治操作」：就噁男而已

已故歌手邱晨紀念音樂會停辦　鍾沛君、徐巧芯批：顏面掛不住才取消

俄軍半夜「大規模」導彈襲擊！烏中部城鎮民宅被毀　3死25輕重傷

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

地方熱門新聞

台61草漯段路燈全滅　台電派人到場

彰化標售二戰未釐清土地　最低105元

1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退

放水陸帆船客到澎湖　副所長遭調職

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

工程進度超前　桃園、八德兩區恢復供水

首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽6／13埔里開打

台南寧靜專案從安平啟動

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

腎病翁多喝魚腥草茶想消火氣血鉀濃度反飆破正常值

路中飄一台電冰箱　強雨灌高雄明孝里

端午節有機培養土5倍大放送

台南麻豆三合院震垮關懷啟動修復工作

林豐裕對幼兒園案件進展堅決澄清

更多熱門

相關新聞

文化交流深耕台東社區　傅爾布萊特期末分享會

文化交流深耕台東社區　傅爾布萊特期末分享會

學術交流基金會於日前在旅人驛站舉辦英語協同教學助理(ETA)期末分享會暨餐會，邀請學校英文老師及當地社區單位一同參與共享佳餚，過程中傅爾布萊特英語協同教學助理與人員以「2張照片，2個故事」引領大家回顧這一年在台東生活的點滴與趣事，同時也對學校及在地的社群表達對彼此的感謝，場面十分溫馨。

屏東雨勢大！枋寮鳳凰木倒下砸轎車

屏東雨勢大！枋寮鳳凰木倒下砸轎車

四川一警車斑馬線撞人　家屬控訴：警察肇逃

四川一警車斑馬線撞人　家屬控訴：警察肇逃

即／台東桶仔雞店深夜大火　英勇男幫搬瓦斯桶

即／台東桶仔雞店深夜大火　英勇男幫搬瓦斯桶

琉球2死機車事故　東港警大執法+交通宣導

琉球2死機車事故　東港警大執法+交通宣導

關鍵字：

警察遠見雜誌台東

讀者迴響

熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

王偉忠女婿家世曝光　竟是「美國第四大豪門」

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面