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文化交流深耕台東社區　傅爾布萊特期末分享會場面溫馨

▲學術交流基金會舉行英語協同教學助理(ETA)期末分享會暨餐會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲學術交流基金會舉行英語協同教學助理(ETA)期末分享會暨餐會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

學術交流基金會於日前在旅人驛站舉辦英語協同教學助理(ETA)期末分享會暨餐會，邀請學校英文老師及當地社區單位一同參與共享佳餚，過程中傅爾布萊特英語協同教學助理與人員以「2張照片，2個故事」引領大家回顧這一年在台東生活的點滴與趣事，同時也對學校及在地的社群表達對彼此的感謝，場面十分溫馨。

▲學術交流基金會舉行英語協同教學助理(ETA)期末分享會暨餐會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴表示，為協助提升台東縣英語教學環境，縣府與學術交流基金會(Fulbright Taiwan)、台塑企業暨王長庚公益信託共同合作，自民國102年起，引進傅爾布萊特計畫美籍英語教學助理入校，共同推動台東英語教學，至今合作已邁入第9年。傅爾布萊特學人們參與全縣性及區域性交流活動，學人們除了在學校互動交流，也與台東在地的社群產生連結，讓民眾與學童進而對英語以及異國文化產生興趣，讓國際交流的種子持續發芽茁壯。

▲學術交流基金會舉行英語協同教學助理(ETA)期末分享會暨餐會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處長蔡美瑤指出，111學年度有13位英語協同教學助理(ETA)與1位英語協同教學人員(ETF)到台東19所中小學校服務，透過每年的文化交流與合作，縣內英語教師與傅爾布萊特學人的協同教學能提供學生更多學習的可能性，盼為學童打造具國際化及多元化的英語教學環境。

傅爾布萊特學人們除了平日在各校從事協同英語教學外，深入在地的文化交流也是他們來台重要的一部份。學人為融入當地社群，積極爭取走入社區進行志工服務。與會的阿尼色弗兒童之家說，感謝基金會的協助，基金會的老師們利用課餘時間協助院童美語課程，讓我們的孩子在美語的啓蒙教育得到良善的經驗。此外，與基金會長期合作的台東縣政府英語班也提到，謝謝基金會及老師每週撥空至縣府上課，同仁很開心有機會能練習英語口說。

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