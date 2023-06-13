四川一警車斑馬線撞人！家屬控「警察肇逃」　警方：沒統一答覆

▲四川達州一警車撞人後肇逃。（圖／翻攝自奔流新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名網友爆料稱，四川達州一警車在斑馬線將一名行人撞致骨折後逃跑。影片顯示，疑似一名公安撞人後，企圖逃跑被受害者家屬抓了回來。6月12日，奔流新聞記者從四川省達州市公安局交警支隊獲悉，此事達州市公安局沒有統一答覆。

據《奔流新聞》報導，該網友提供的現場影片顯示，肇事車輛是一輛警車，車牌號為「川S·0300警」，肇事現場位於斑馬線處，一名身穿警服的男子坐在駕駛室。

影片中，拍攝男子說，「這名警察一直在打電話，不下來。」據影片拍攝者透露，被撞的是他的妻子，當時在斑馬線撞人後，肇事警察逃跑，被他抓了回來。隨後，該男子還透露，妻子被撞骨折，肇事警察的領導也前來醫院看望慰問。

爆料者還透露，6月9日，該影片被受傷家屬發布在網上。6月12日，受傷家屬的社交平台顯示，相關影片已經被刪除。

6月12日上午，四川省達州市公安局表示，他們不清楚此事，但如果發生交通事故，任何車輛都會按照相關規定進行處罰。

針對警車是否撞人、肇事司機的具體身分、撞人後司機是否逃跑、肇事司機是否為酒後駕車、肇事後為什麼不下車救人、為什麼不下車處理事故等疑問，6月12日，四川省達州市公安局交警支隊一名工作人員回應，「經過向上級領導匯報，達州市公安局沒有統一答覆，感謝您的關注，目前電話不接受任何採訪，具體事情他們不清楚，目前市公安局沒有正面回覆。」