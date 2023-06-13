1.65萬年的水！她花65元買到「珠峰瓶裝水」　專家打臉：說法不科學

▲上古水資源變成瓶裝水販售。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

只能說，各家廠商為了宣傳自家產品，在廣告行銷上的用詞可以說是無所不用其極。近期有大陸民眾在搭乘高鐵時，花費人民幣15元（折合新台幣65元）購買一罐瓶裝水，但是該瓶水上面卻標榜著「水齡1.65萬±150年」，更表示是珠峰水源地灌封裝。為此，就有專家吐槽表示「這種說法不科學」。

根據陸媒報導指出，大陸上海一名張姓女子日前搭乘高鐵時，花費人民幣15元購買了一瓶瓶裝水，而特別的是，瓶裝水的上面包裝寫著「水齡1.65萬±150年」，如此特異的行銷台詞，也讓張女感到十分驚奇，就隨手拍照貼上網路，結果引發網友熱議。

後來有媒體致電給該間瓶裝水的生產公司，該公司的客服回應自家瓶裝水的用水來自於冰川水，「沉降地下之後經過一個漫長的礦化過程，通過珠峰腳下的泉眼自湧到地表，出來的水是大約16500年。然後，為了方便儲存和運輸，經過殺菌工藝後原水灌封裝。也就是說，你現在飲用的每一滴水，都是16500年前的。」並強調「這個數字是經過科學的方式專家檢測算出來的」。

而自然資源部中國地質調查局水環所的從業人員郭姓男子受訪時表示，透過碳14檢測法，可以測得水的「表觀年齡」，並非是絕對年齡，「因為水是流動的，在地層裡面的含水層可能很古老，如有年輕或年老的水補給，整個水的年齡情況就不一樣的，所以沒有一一對應關係」。郭男也認為「拿著檢測報告就直接說水的年齡，是不科學的」，他同時也強調，水喝的是否健康，與水中的微量元素有關，「健康的水與水的年齡是沒關係的」。

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