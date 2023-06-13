《華爾街》：拜登擬延長豁免期　允台積電三星維持中國業務





▲台積電獲允許持續在中國生產晶片。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

美國媒體報導，根據美國商務部高級官員最近談話，拜登政府計畫延長對韓國及台灣主要半導體製造商的豁免期，允許它們在中國維持並擴大現有晶片生產業務，不會遭到美國報復。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述若干與會人士所言指稱，美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）上週在一場產業聚會中表示，拜登政府有意延長美國晶片出口管制政策的現行豁免期。該政策旨在限制企業將晶片及相關製造設備出售給中國。

去年10月，美國對中國半導體業祭出限制，但也給予韓國三星及台灣台積電等若干企業一年豁免期。這些企業已投資數以十億計美元在中國建廠，上述豁免期定於今年10月到期。

根據上述與會人士，艾斯特維茲在貿易團體「半導體協會」（Semiconductor Industry Association, SIA）會議中指稱，在可預見的未來，美國晶片出口管制政策的豁免期將獲延長。美國商務部對此不予置評。

美國對韓台晶片業者具有影響力，因為這些企業依賴美國、荷蘭及日本公司研發或生產的科技及設備，而荷蘭及日本政府已同意加入美國的出口管制措施。

根據多名產業高層，美國當局打算延長豁免期，而非逐漸結束這些期限，形同承認在高度全球化的半導體產業中，要阻絕中國取得高科技產品比預期中還要困難。

美國晶片出口管制措施旨在減慢中國科技進展，一些分析師指出，拜登政府延長豁免期之舉將弱化出口管制措施。