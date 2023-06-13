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北約「空中衛士」軍演登場！動員25國250架飛機　冷戰以來規模最大

▲▼ 北約12日在德國展開冷戰以來規模最大空中軍演「空中衛士-2023」（Air Defender）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 北約12日起在德國展開為期2周的「空中衛士-2023」軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）經過5年準備，12日在德國展開冷戰以來規模最大空中軍演，共有24個北約成員國軍隊及日本自衛隊參加，動員約1萬名人員及250架飛機，以強調北約的團結一致，且已準備好保衛盟國每一寸領土。

綜合《紐約時報》等外媒，北約國家與日本12日開始為期2周的軍演「空中衛士-2023」（Air Defender），共有逾250架飛機及逾1萬名人員參加，其中美國就派出100架國民警衛隊及海軍飛機。主辦國德國表示，這是北約史上最大規模飛機部署。

北約發言人倫格斯庫（Oana Lungescu）12日聲明表示，「『空中衛士』發出一項明確訊息，即北約已準備好保衛盟國每一寸領土」，「防空系統是必須的，因為我們活在一個更加危險的世界」，而北約正面臨「一個世代以來最大安全危機」。

這次大規模軍演自2018年開始規劃，並非對俄羅斯入侵烏克蘭的回應，但一名美國官員指出，俄國領導階層可能關注此事。

美國駐德國大使古特曼（Amy Gutmann）上周在記者會上表示，「這場演習絕對會令所有看到的人留下深刻印象。如果有哪位世界領袖沒有注意到，這展現整個聯盟的精神、代表整個聯盟的力量，我會感到非常驚訝，包括普丁。」

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