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朱凱翔涉性騷《不演了新聞台》宣布暫停播出！聽眾嘆：2台翻車了

▲▼無黨籍雲林縣議員候選人陳芳盈。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈）

▲雲林縣議員陳芳盈控訴朱凱翔性騷。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈）

記者閔文昱／綜合報導

雲林縣議員陳芳盈12日表示，名嘴朱凱翔曾當面2度問她「我可以和妳打砲嗎」，事後卻見對方在節目上談鍾沛君性騷擾、痛批朱學恒，讓她大罵「你比朱學恒還噁心！」事後朱凱翔雖發文道歉，但仍無法平息各界怒火。對此，朱凱翔管理的YouTube頻道《不演了新聞台》12日晚間宣布，原訂於13日9時播出的《誰來晚餐》直播節目暫停播出。

雲林縣議員陳芳盈12日上午9時許於臉書貼文，將曾遭冒犯的經歷說出，透露2022年年初，有次C名嘴約她和一群朋友吃飯，接著她和C名嘴及其2個朋友共4人到KTV續攤。聚到一半，帶著酒意的C名嘴突然當著另兩人的面問陳芳盈，「我可以和妳打砲嗎？」陳芳盈當時覺得被冒犯，但因為不想得罪對方，所以只能打哈哈帶過。

▲▼ 媒體人朱凱翔 。（圖／記者劉邠如攝）

▲媒體人朱凱翔 。（圖／資料照）

朱凱翔事後發文，「雖然陳議員沒點名，但我並不想佯裝不知。」並還原當天情況，當時唱歌氣氛熱鬧，但他確實無法記起一年多前的應酬中，是否有陳芳盈所指控的那句話，而詢問同席友人，也無人有印象，「雖不確定是什麼環節，但讓陳議員感受如此，我道歉。」

針對朱凱翔道歉稱「喝醉了，不記得，對不起」，陳芳盈說，不需要這個既空洞又敷衍的道歉，她只希望這個性騷慣犯不要再被直播圈、政論圈所包容，不要再有下一個人受害。她還痛批，至少朱學恒還有羞恥心，宣布關閉直播、不上政論節目，「非常遺憾的，這篇聲明發出的此時，朱凱翔還在不演了新聞台若無其事的評論時事…」

貼文曝光沒多久，朱凱翔就透過官方YouTube《不演了新聞台》宣布，原訂於13日早9時的網路直播節目《誰來早餐》暫停播出。消息曝光後，不少網友紛紛表示「真的變不演了新聞台」、「我的媽呀，兩台接連翻車」、「大朱（朱學恒）小朱（朱凱翔）落獄盤」、「應該比照朱學恆無限期停播，謝謝」。

▼朱凱翔直播節目《誰來早餐》暫停播出。（圖／翻攝自YouTube／不演了新聞台）

▲朱凱翔直播節目《誰來早餐》暫停播出。（圖／翻攝自YouTube／不演了新聞台）

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