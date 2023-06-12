同居小三！渣夫要妻兒住同棟：我們5人好好相處　偷腥下場曝

▲屏東一名人夫同居小三，還要正宮和小三好好相處，還嗆正宮「若離婚什麼都得不到」。（示意圖／取自圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名人夫和小三同居，還帶分居的妻兒來看房，說他們如果願意好好和小三相處，甚至等小三往生後，負責她的後事，他就把房子其中一樓層分配給他們住，如果妻子想離婚，將會什麼都得不到，沒得商量。妻子最後傷心提告，向丈夫和小三求償130萬元。屏東地院審理，認為人夫和小三侵害配偶權，應連帶賠償30萬元，全案還可上訴。

正宮主張，她和丈夫結婚35年，育有2名子女已成年，因故兩人協議分居，丈夫卻於前年4月外遇小三，不僅和小三同居，還向她表示「以後如果我們兩個沒離婚，這間屋子小孩還有份，我們一旦離婚，妳什麼東西都沒有，這是第一點。第二點就是說，我們希望我們5個人好好相處，如果妳什堅持不跟人家好好相處，我真的沒辦法替妳想」、「妳先考慮詳細，這個決定我不可能改變」，所謂5個人就是指她、丈夫、2個孩子和小三。丈夫外遇侵害她配偶權，她要向2人求償130萬元。

全案審理時，人夫和小三抗辯只是房東和租客關係，並無不當交往。不過兒子作證，每次他去潮州找爸爸，小三就像女主人一樣招呼他，爸爸也曾帶他和媽媽、弟弟參觀潮州房子的樓層，說他們如果和小三能好好相處、未來小三往生願意幫她辦後事，就可以住在這裡的三或四樓，也有說小三可以住幾樓，但如果沒辦法相處，就不要他們了。另外爸爸也隱晦的介紹小三，他的理解是「爸爸如果有需要，小三會給他」，兩人是情侶關係。

法官參考人夫和正宮之間的對話錄音等證據，認為人夫和正宮婚姻關係仍持續，卻和小三有不當交往，已侵害配偶權，審酌正宮為家庭主婦，人夫每月領退休金4萬4000元，名下有不動產，小三從事保險業，月收入約1萬餘元，判人夫和小三應連帶賠償30萬元，全案還可上訴。