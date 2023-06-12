【廣編】神達數位旗下電子後視鏡型行車記錄器「Mio MiVue R850D」　榮獲2023年iF設計獎

▲Mio MiVue R850D後視鏡型行車記錄器，獲得2023年iF設計獎產品介面項目介面設計類（UI）類別的肯定。

圖、文／神達數位提供

神達數位旗下車用電子產品品牌Ｍio以其品牌核心「體貼入微的設計」的精神，推出跨時代的Mio MiVue R850D後視鏡型行車記錄器，該產品榮獲全球知名的設計競賽2023年iF設計獎產品介面項目介面設計類（UI）類別的肯定。iF國際設計論壇有限公司（iF Design）每年舉辦iF設計獎 —— iF Design總部位於漢諾威，為德國歷史最悠久的獨立設計機構。

經過由國際專家所組成的iF獨立評委會專業的審核，Mio MiVue R850D因其將智慧型手機操作介面導入行車記錄器產品的創新介面，獲得133位評委的青睞。該產品打造全新的直覺式人機介面操作，其創新塊狀用戶界面架構旨在適應用戶的心態和與產品的互動。水平滾動操作介面，完美支援長而窄的矩形界面，用戶在使用功能選單時，僅需透過左右滑動點選、功能設定開/關也可透過顯示燈號直接判定，將智慧型手機的用戶體驗延伸到行車記錄器產品中，電子後視鏡操作更輕鬆簡單好上手。

iF設計獎評選過程緊湊且競爭激烈，今年共有來自全球56個國家與地區，近1,1000件的參賽作品參與競逐，並期盼能獲得此代表優良設計品質的獎章。更多本公司作品Mio MiVue R850D的獲獎資訊，請見iF全球官網www.ifdesign.com中的「ALL Winners/獲獎者與排行榜」專區：https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/e-mirror-mivue-r850d/549723。