2023年國家海洋日　台東將舉辦2場次淨灘活動





▲2023年國家海洋日，18日將辦理2場次淨灘活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「守護我們的台東藍，一起出任務去!」，台東縣環保局將於18日攜手交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處及達仁鄉公所，分別於達仁鄉南田村南田海岸親水公園及卑南鄉杉原灣，共同舉辦「2023年國家海洋日」2場次淨灘活動，活動當天各場次前100位簽到參加淨灘的民眾，即可獲得500枚TT Push金幣。

環保局說明，6月18日2場次淨灘活動，其中在達仁鄉南田村南田海岸親水公園將於上午5點至上午7點舉辦「迎接日出 揮別無塑」活動，一起用雙手保護我們的海洋，同時迎接日出的出現；另在卑南鄉杉原灣於上午7點至10點30分則舉辦「傾聽海洋心事 相約杉原灣 」淨灘淨海活動，除了進行淨海淨灘之外，當天也特別邀請「陸爸爸說演故事劇場」，以海洋音樂歌舞說故事的方式宣導海洋保育，吸引大小朋友們的目光。





南田村村長高富源指出，南田村擁有壯麗的山海景色及珍貴南田石所堆疊的美麗海岸線，有「南迴秘境」之美名，擁有多元的熱門景點，包含著名阿朗壹古道、南田海岸親水公園及海灘巨手藝術，吸引大量遊客前來參觀打卡，希望透過參與淨灘活動，靠著大家的雙手潔淨海岸，讓各位遊客及民眾到南田海岸親水公園能享受及愛護乾淨的好環境。