美控「助伊朗飛彈軍購」制裁中企　陸商務部：將採取必要措施

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國6日對中國、香港和伊朗十幾個人和實體實施制裁，其中包括5名中國人和數間中國及香港公司。美國指控他們協助伊朗採購彈道飛彈發展所需的關鍵零件和技術。大陸商務部12日回應，中方將採取必要措施。

大陸商務部網站6月12日發布新聞稿，有記者問，近期，美國財政部以涉伊朗導彈和軍事項目為由，宣布制裁部分中國實體和個人，請問中方對此有何評論？

大陸商務部發言人回應，美方以所謂涉伊為由，將部分中國企業和個人列入「特別指定國民清單」實施制裁，中方對此表示反對。

大陸商務部強調，美方做法缺乏事實依據，缺少正當程序，損害中國企業和個人的合法權益。美方應停止對中國企業和個人的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和個人的合法權益。

美國財政部公布的最新一輪制裁名單，有5名中國人、2名伊朗人，其中包括伊朗派駐北京的國防官員丹加尼（Davoud Damghani）；另外有3家中國公司、2家香港公司，以及1家伊朗公司。

聲明指出，丹加尼從中國為伊朗最終使用者協調相關的軍事採購，包括伊朗國防部和武裝部隊後勤部（MODAFL）的子公司。

遭制裁的中國公司，包括浙江輕機實業公司（Zhejiang Qingji Ind Co, Ltd），涉嫌透過伊朗中介商PB Sadr，向伊朗軍方的旗下公司「帕欽化學」（Parchin Chemical Industries，PCI）銷售離心機等設備以及其他技術服務。這兩家公司之前已遭美國制裁。

另外，香港的Ke.Do國際貿易有限公司，以及青島中融通貿易發展有限公司，因涉嫌銷售價值數千萬美元的軍民兩用金屬給伊朗中介商PB Sadr，也在制裁名單中。