肯德基補班、連假接力「買1送1」！桶餐下殺58折爽吃炸雞蛋撻

▲肯德基補班、連假接力推出「買1送1」、「桶餐下殺58折」優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

補班不憂鬱！肯德基在6/15-18推出「買1送1」補班小確幸，而6/22-25端午連假更接力推出「端午咔啦歡聚桶餐」下殺58折，一次爽吃咔啦脆雞、蛋撻，此外6/13起還率先起跑「個人獨享雞堡餐」超滿足$150有找。

肯德基6/13起率先起跑「個人獨享雞堡餐」 ，包括「咔啦脆雞x2+百事可樂(小)x1」（優惠碼40431）、「咔啦雞腿堡x1+4塊上校雞塊x1+原味蛋撻x1+百事可樂(小)x1」（優惠碼40432），份量超滿足，只要150元有找。

而6/15-6/18期間推出「買1送1」優惠，只要於優惠期限內至全台門市出示優惠碼，就能享有買1送1，包括：4塊上校雞塊（優惠碼40457）、草苺起司冰淇淋大福（優惠碼40460）、清涼暢快的百事可樂（優惠碼40459）等。同步限時3天加碼超值桶餐下殺58折，6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻（優惠碼40552）只要$399，等於現省$285，無論一人獨享或與同事好友共享，療癒補班日心情。

6/22-6/25端午連假4天，再接力推出「端午咔啦歡聚桶餐」，咔啦脆雞x 8+原味蛋撻x 6+百事可樂(瓶)x 1（優惠碼40507），原價$867元，下殺58折只要$499元。

而即日起至6/30，預訂快取限時加碼雙重好康，包括滿$439再送原味蛋撻2顆兌換券1張；另有「加1元多1件」優惠，點XL套餐加1元，多1顆原味蛋撻；桶餐+1元多1塊咔啦脆雞、4塊上校雞塊。

▲達美樂祭出最狂優惠！外帶披薩天天半價，不限時、不限量。（圖／業者提供）

除此之外，人氣速食達美樂祭出史上最狂優惠！外帶披薩「天天半價」且不限時、不限量，包含8種獨家四喜披薩也是半價，消費者只要花一半價格，就能品嚐4種不同口味。業者表示，期望讓披薩成為台灣消費者日常的選擇，想吃就買，不用受限必須買1送1、買大送大而吃不完的壓力，輕鬆享受美味。