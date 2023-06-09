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腳底長出腫塊「從筆尖變50元硬幣」跛行2年　竟是病毒疣作怪

▲腳底長病毒疣可用電燒手術治療。（圖／員榮醫院提供）

▲腳底長病毒疣(左)及電燒手術復原情形(右)。（圖／員榮醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名47歲陳姓員警，2年多前右腳腳底長出一個有50元硬幣大的不明腫塊，經到皮膚科診所、教學醫院求診，確認為病毒疣，先後接受冷凍、挖肉清創，卻不斷復發，連走路都一拐一拐，後來到員榮醫療體系高壓氧暨傷口中心經電燒手術治療，一個多月就痊癒，至今未復發。

陳姓員警說，一開始右腳底的硬塊只有筆尖大小，他先到皮膚科就診，醫師告訴他，腳底病灶是感染人類乳突狀病毒（HPV）所造成的病毒疣。他先接受冷凍治療，利用極低溫的液態氮破壞表皮，去除病毒疣，過程十分疼痛，而且不斷復發，病毒疣更不斷變大。

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陳姓員警轉向某教學醫院整型外科求診，醫師建議手術挖除，數月後傷口雖然幾近癒合，卻因未能斷根又復發，他轉向該院皮膚科求診，又接受冷凍、電燒等多次治療，前前後後治療了兩年多，病情不但沒進展，反而愈弄愈糟，因為在腳底，他走路都一跛一跛的。

▲腳底長病毒疣可用電燒手術治療。（圖／員榮醫院提供）

▲員榮醫療體系高壓氧暨傷口治療中心主任鄭文昌。（圖／員榮醫院提供）

陳姓員警之後到員榮醫療體系高壓氧暨傷口治療中心主任鄭文昌治療，當時病毒疣已變成五十元硬幣大小，經診斷為頑固性足底病毒疣。

鄭文昌先依傷口變化調整階段性治療，使用創新的上皮電燒手術，從上皮到肌皮膜，逐步細心地電燒，徹底殺死病毒，經治療一個半月，終於根治，觀察二、三個月也未再復發。

鄭文昌指出，病毒疣是接觸傳染，病毒可通過略微受損的皮膚進入人體，如果傷口是在腳底，患者打赤腳在家中走來走去，皮屑掉在地上，家人赤腳踩過，或家人共用拖鞋，都可能被傳染。有些患者身上有病毒疣，用手去摳，手部就感染。易感染病毒疣的地方包括游泳池、三溫暖，濕疹患者及免疫力不佳者較可能被感染。

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