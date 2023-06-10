啟用才53天！彰化納骨塔斥資1.3億　7成塔位驚見裂縫　

▲彰化二林梅陵園有7成塔位出現裂縫。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

斥資1.3億元，彰化縣二林鎮4月17日才新建啟用的納骨塔梅陵園，目前先提供2樓3110個櫃位，包含骨骸櫃1148個及骨灰櫃1962個，卻被民眾爆料塔座內有70%出現裂痕，不少民眾質疑是否偷工減料，鎮長蔡詩傑得知後與公所人員已前往勘查，由於現在仍在保固期內，下周一將與廠商召開會議商討解決辦法。

▲彰化二林梅陵園有7成塔位出現裂縫。（圖／民眾提供）

梅陵園前身為梅芳公墓，二林鎮公所於2021年5月在原納骨塔左側的公園化公墓土葬區，新建「梅陵園」，成為具中國傳統風格的古典式納骨塔，斥資1.3億元，主體為地上3層的納骨塔，最多可容納接近3萬個櫃位，第一階段完工首先提供2樓3110個櫃位，包含骨骸櫃1148個及骨灰櫃1962個，自4月17日啟用以來，已使用1千多個。

近日有網友在臉書「二林人的大小事」揭露塔位內部底部二側很多塔位都有裂縫，提醒民眾留意，引發熱議，公所得知後也緊急前往查看，蔡詩傑說，業者說不排除是玻璃纖維龜裂，但會再下周一也就是6月12日與廠商開會，盡快查明龜裂原因。

蔡詩傑強調，雖然梅陵園仍在保固期，但一定會要求廠商做一個詳細的查明、公開合理的解釋，也請二林鄉親放心。