逼女員工離職還酸婊子、髒貨　「海洋森林」董座曝她遲到早退說話了

▲經理的用詞和口氣讓網友怒炸鍋。（圖／翻攝自TiKTok／a12344321234）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化「海洋森林」游泳館爆發主管辱罵女員工「婊子、髒貨」、甚至暗諷「狗」，錄音檔掀起網友暴怒，上午在臉書發出道歉聲明，但女員工又在道歉文下方接續爆料，指出「賴董事傳來我家人的照片揚言法院見，意圖明顯恐嚇，讓我心生畏懼」，賴姓董事長稍早接受電訪將始末一次說清楚。

對話流出後，第一時間館方先是強硬回覆「關於抖音影片一事為斷章取義、惡意中傷，本館將追溯法律責任」，但臉書隨即被灌爆，網友紛紛開罵，「開除就是非自願離職」、「那個錄音檔有侮辱人的行為」、「牽扯到性平的問題」。

▲海洋森林發道歉聲明。（圖／翻攝自海洋森林臉書）

面對砲轟聲浪，游泳館今天仍開門營業，但員工對此事閉口不談，上午也緊急發聲明稿，認為公司楊姓經理及賴姓副理情緒管理不當，未能理性和平處理，對楊姓員工造成傷害，也社會大眾致歉。

但女員工又在該道歉文下方接續爆料，「昨（7）晚間10點半左右，海洋森林賴董事不斷傳訊息揚言法院見，並傳來我家人的照片，意圖明顯恐嚇，讓我心生畏懼，整晚都沒睡好，今日這份道歉，不足以支撐我的情緒、我重新找工作的經濟壓力，恕無法接受」，而《ETtoday新聞雲》記者打電話給該董事長本人求證。

▲海洋森林今天仍對外營業。（圖／記者唐詠絮攝）

賴姓董事長表示，女員工是親戚家族成員之一，昨晚傳她的照片也是大家族間合照，當初她到公司應徵女教練，卻讓她坐櫃台，主要是因為公司人員之間必須互相支援，於5/17日上班到6/2，上班2周以來有遲到早退現象，也曾與工作人員發生不愉快，由於當天經理處理離職程序時，超過2小時過程中，因經理個人情緒鬧上媒體版面，但這並不代表公司，是否涉及到個人毀謗，這部分已交由司法處理。