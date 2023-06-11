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滯留鋒將報到「全台濕整周」！南部明天雨更大　3重點5變化一次看

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局示警，周二開始鋒面接近，雨勢增強。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（11日）低壓帶影響，對流雲系發展旺盛，西半部及宜蘭、花蓮出現短暫雷陣雨，台中、苗栗、嘉義及台南也有局部短延時強降雨。中央氣象局表示，12日低壓帶持續影響，南部地區降雨會比今天明顯，另外周二至周六（13日至17日）滯留鋒面在台灣附近徘徊，未來一周天氣皆不穩定，容易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局指出，12日低壓帶持續影響，各地有短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨會比今天明顯，其他地區午後於山區及近山區處雨勢較大，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，外出活動應留意天氣的變化，建議攜帶雨具備用；氣溫方面，不下雨時仍然悶熱，各地高溫預測約28至32度；至於低溫約25至27度。

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▲氣象局提醒，未來一周滯留鋒徘徊，全台整周易有雨。（圖／氣象局）

▲氣象局提醒，未來一周滯留鋒徘徊，全台整周易有雨。（圖／氣象局，下同）

氣象局預估，周二、周三（13日、14日）中南部地區水氣多、降雨時間較長，有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；周四（15日）鋒面南移至巴士海峽，雨勢稍為趨緩，但南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

到了周五、周六（16日、17日）鋒面再度北移至台灣附近，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地須留意短延時強降雨現象發生；周日（18日）雖然鋒面逐漸遠離，但西南風增強，各地天氣仍不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨、降雨較為持續，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

另外，19日至21日西南風影響，且水氣更為增加，西半部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

氣象局整理未來一周天氣3大重點：

一、未來一周，台灣先在低壓帶中，周二鋒面形成後便徘徊影響全台，下周日起鋒面雖北移，但西南風逐漸增強，將有為台灣帶來另一波降雨高峰的機率。

二、不穩定的天氣下易有旺盛的對流發展、消長，各地天氣以短暫陣雨或雷雨為主，並有短延時強降雨、局部大雨或豪雨發生的機率，外出活動需多留意天氣變化。

三、氣溫方面，沒下雨時仍稍悶熱，各地及澎湖高溫約在29~32度間，金馬約27~29度。

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