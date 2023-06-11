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有錢人「2大習慣」曝光！　前銀行員：存款少的人沒做到

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲銀行員指出，存款多的人和存款少的人在行為上有明顯的不同。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者張方瑀／綜合報導

日本一名前銀行員指出，存款多的人和存款少的人在行為上有明顯的不同，首先是有錢人在銀行待的時間通常都比較久，除了觀察是否有優惠活動外，也更仔細注意金錢流向，包含記帳的習慣還有入帳時間。

根據日本《All About》報導，日本前銀行員飯田道子表示，存款很多的有錢人和存款少的人在行為模式上有很大的不同，主要可以分成兩點，首先是在銀行花的時間。報導指出，現代因為網路銀行發達，所以不需要特地去銀行就能完成很多事，「但是對於儲蓄金額高的人來說，逗留在銀行的時間往往比較長。」

這些人會格外注意銀行的各種服務或優惠活動，看到有興趣的資訊也會主動找行員詢問細節，也因此獲得更多額外的理財資訊。

第二點就是認真記帳，清楚掌握資金流向。報導指出，存不了錢或是儲蓄金額無法增加的人，通常只在意自己手裡還有多少錢，但會存錢的人通常非常關心自己的錢到底去了哪裡，除了餘額之外，還會清楚記得各種費用的收款時間，或各種款項的入帳時間，「只要注意資金流向，就能自然而然地把注意力轉移到儲蓄身上，也會有增加儲蓄的動力。」

從以上兩點可以看出，存款金額高的人對於金錢的態度相當積極，若是想增加銀行存款，就必須從關心金錢的動向開始做起。

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