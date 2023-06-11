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越南移工賭博遭逮　警局會議室「鑽窗戶縫隙」10人逃跑！只抓回3人

▲▼23名越南移工在南韓光州聚眾賭博，11日清晨被警方逮捕。（圖／達志影像／newscom）

▲23名越南移工在南韓光州聚眾賭博，11日清晨被警方逮捕。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州警方今（11）日犯下一起嚴重的疏失！當地警方接獲投訴，至住宅區逮捕涉嫌賭博的23名越南籍移工，將之帶往派出所會議室進行詳細調查，豈料這些越南移工害怕因犯罪事實被揭露而遭遣返，竟然從僅有狹窄縫隙的窗戶逃跑，共有10人逃跑，如今事發已經過12個小時，警方僅順利逮捕1人、2人自首。

根據《韓聯社》，南韓光州光山警察署11日指出，當地警方11日凌晨3時接獲民眾透過撥打112專線投訴，指出一群外籍移工聚眾非法賭博，之後派出警力在光州廣域市光山區月谷洞某處獨棟住宅的2樓順利逮捕聚眾賭博的23名越南人，並將之載往月谷地區隊進行調查，釐清身份、賭博方式、資金來源等。

＊註：地區隊在規模上近似台灣的派出所，在南韓警察行政層級被歸類為警察署之下、派出所之上。

由於23名越南人在被逮捕時並未有任何過激的抵抗，因此南韓警方決定不上手銬，並規定待在會議室等待，然而會議室屬於警察辦公空間，並非用來拘留嫌犯，因此窗戶並未設置監視器、紗窗，然而其中1名越南人卻趁隙爬上僅開口15度角、幾乎是只能讓一隻貓出入的窗戶而順利逃跑，其他9人見狀便有樣學樣，順利逃跑。

當時月谷地區對由10多名警察管理23名的越南籍嫌犯，然而會議室內卻無任何警察在內監控，才會導致如此離譜的事件。

警方直到11日早晨6時40分，才得知10名越南籍移工鑽出會議室窗戶逃跑，其中包括10名非法居留者、4名合法居留者。

目前南韓警方仍全力追緝逃跑中的10名越南人，然而受到語言溝通障礙、外觀上難以辨識為外籍人士，加上當初這群越南人被逮時向警方交出的身份證是其他人的，因此加深警方在追緝上的困難度，直到12個小時過後，警方只順利逮捕回1人、2人自首，其他7人仍在逃竄。

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