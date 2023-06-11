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高三女學生控藝術家展場性騷「希望他得到應有的懲罰」

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲高三女學生控訴幫知名藝術家楊自然佈展，卻慘遭對方性騷擾。（示意圖，非本文當事者／資料照）

記者楊惠琪／台北報導

藝術界再添性平事件！律師呂秋遠今（11日）指出，一名高三女學生向他控訴，遭知名藝術家在布展會場強行摸手、熊抱。女學生在呂秋遠的聲援下，稍早在臉書公布涉嫌性騷的藝術家是65歲的楊自然，事發現場就是在新竹豐邑喜來登酒店「新竹藝術博覽會」，今天是展期最後一天，新竹藝博會已向警方備案。

被害的女高三生在臉書公開藝術家姓名，並還原事發經過，她說，自己是高中自學生，今年畢業要升大學，想往藝術領域發展，今年三月去台南藝術博覽會的時候認識了楊自然，當時很開心能跟藝術家聊天，後來楊某邀請她去新竹的藝博會幫忙，心想可以就此認識很多藝術圈的人、拓展人脈，便答應了對方。

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▲被害女學生在臉書說明事發經過。（圖／翻攝自臉書）

▲被害女學生在臉書說明事發經過。（圖／翻攝自臉書）

女學生文中指出，原本以為我是要去飯店幫忙布展，但後來都是我在跟楊某聊天。在聊天過程中他坐在我的旁邊，時不時抓我的手臂、靠我、好像還試圖想牽我的手，還說幫我看手相，就把我的手抓過去，最後還說因為很感動我來看他所以要擁抱，要抱緊一點。

女學生說，後來楊自然還塞給她6000元去買晚餐，她才離開那個空間，但後來越想越覺得不對，打電話給男友和媽媽後，才放聲大哭，最後還是請飯店人員幫忙把遺留在展覽房間的包包拿出來，並轉交6000元還給楊自然。

女學生表示，回想這件事情，感到很生氣，對方利用我的夢想來達到他噁心的目的，但自己還是很喜歡藝術，不會因此不踏入藝術圈，反而因為這件事有更大的信念要成為藝術圈的大人物，處理掉這些道德敗壞的人。她也請大家不用擔心自己，因為身邊有很多人陪著，強調「在我們學習保護自己的同時，那些人應該也要受到應有的懲罰」。

新竹藝術博覽會粉專有網友貼出，質問楊自然的簡訊往來內容，楊自然回應對方，「門是開著，很多商家都在佈展，可能我沒答應他來顧展場」、有些心靈比較脆弱，可能一句話，就傷害」、「我如果要擁抱一定會問，一般我不會主動」等，但無法判斷是否為本人回應，記者嘗試與楊自然聯繫，未獲回應。

一名與楊自然熟識的藝術界人士聽聞此事直呼「會不會是誤會？」，他還說楊自然因為年輕時發生重大車禍，一隻腳不良於行，必須靠拐杖行走，平常做人很隨性、不修邊幅，而且妻女都很漂亮，如果真有性騷擾情事，實在令人出乎意料。

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