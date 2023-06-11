民進黨為何輕放林飛帆？　藍委曝「原因」反譏賴清德：捨得嗎

▲林飛帆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨前副秘書長林飛帆日前被爆出性騷吃案事件，調查小組9日公布結果，認定他並無違反民進黨「性騷擾申訴及懲戒辦法」，他也決定繼續參選台北市第三選區立委（中山、北松山）。對此，國民黨副秘書長謝衣鳳表示，林飛帆代表的是太陽花學運世代的指標性人物，「賴清德你捨得嗎？是不是只好輕輕放下？」

林飛帆5月31日獲民進黨徵召參選台北市第三選區立委（中山、北松山），當晚旋即爆出副秘書長任內疑似對性騷案吃案。民進黨性平調查小組9日公布結果，做出「時任副秘書長林飛帆的作法與本黨〈性騷擾申訴及懲戒辦法〉等相關法規，並無相違」的結論。林飛帆競選辦公室表示，未來不論是制度改革或是推動文化與結構的轉變，都會盡全力去做，並再次向事件當事人表達誠摯歉意。

國民黨副秘書長謝衣鳳質疑，民進黨中央賴清德主席對於立委參選人李正皓跟林飛帆的提名，為什麼處置的態度不一樣？她表示，李正皓在提名時，就面臨到選區民進黨組織的反彈，現在再加上台版＃METOO的覺醒以及性平的反思，以及過去有相關的司法案件，當選機率不大，所以黨中央馬上決定壯士斷腕，逼李正皓退選。

但是針對林飛帆性騷吃案為何沒辦法像對李正皓那般果決，謝衣鳳說，林飛帆代表的是太陽花學運世代的指標性人物，「如果民進黨逼林飛帆退選，就等於不要了太陽花學運世代的選票基礎」。她因此反問，「賴清德你捨得嗎？是不是只好輕輕放下？」