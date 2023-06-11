影／賴清德「營業中」開職人新節目　學當髮型設計師洗加剪

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人暨副總統賴清德官方YouTube推出新節目「賴在一起挺台灣」，第一集《一日髮型設計師》11日晚間9點上線 。賴清德在首集影片中當起「髮型設計師」，學習如何剪頭髮、燙頭髮、洗頭髮，不過，在聽到美髮剪刀最便宜的要8000元時，賴也不禁驚呼：「真的很貴欸！」

▲賴清德在首集影片中，學習當髮型設計師。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

在這個新節目中，賴清德將到全國各地走訪，尋覓藏身巷弄中各產業的在地職人，透過一日學習一個新職業，來增加與產業的對話與交流。此外，更是帶領大眾挖掘各行各業中的隱形冠軍，及在工作領域上努力耕耘的台灣之光「Team Taiwan」，並展現賴清德與職人互動時親切、活潑的一面。

在首集影片《一日髮型設計師》，賴清德來到台北市女子美容商業同業公會陳德生理事長的起家店，並請兩位美髮建教生芷柔與騏瑋擔任小老師，來教他有關美容美髮的專業知識。與兩人的初次見面，賴清德則驚訝於芷柔年紀輕輕就當上店長，並稱讚騏瑋非常帥氣。

教學過程中，賴清德細心學習、複頌每一道步驟，也有感於不同行業間，工具使用方式上的不同。而練習途中雖然動作並不是太流暢，但也成功完成了剪髮初體驗，並獲得全場掌聲。不過在聽到美髮剪刀最便宜的要8000元時，賴清德也不禁驚呼：「真的很貴欸！」

進入燙髮教學時，芷柔問到「清德哥，你有燙頭髮嗎？」，並在賴清德告知並未燙過頭髮後，則讚嘆他的頭髮「很漂亮耶」，不過這樣的直球對決，則讓賴清德害羞不已、笑出聲來。兩位小老師示範洗頭時，賴清德也詢問有關美髮業的學習職涯，隨後得知原來美髮業「從頭到腳都有職業病」，過程其實相當艱辛，但芷柔也說，每個階段都會遇到挑戰，自己選的路就會把它走完。

賴清德最後也透過鏡頭，除了分享政府推動的「青年就業領航計畫」，也感謝兩位小老師的指導，讓他在這次體驗中學到許多。片尾賴清德也特別教學如何訂閱他的 YouTube 頻道，兩位小老師秀出訂閱成功畫面，並呼籲大家要去訂閱清德哥的頻道。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，「看見，賴清德」系列讓大眾看見成長過程中各個面向的賴清德，而新節目「賴在一起挺台灣」系列，則期望藉由賴清德走進產業，體驗各行各業的辛勞，也展現他親民、充滿活力的一面，也更是向大眾介紹值得台灣驕傲的「Team Taiwan」。