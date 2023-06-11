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大陸 大陸焦點 特派現場

陸又傳國企高層「摟妹被拍」　官方火速反擊：已報案！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸再爆出國企高層在街頭摟妹被拍到，這次被指控的是中國鐵路三局的董事長郝剛。事件發生後，中鐵三局迅速發出聲明，強調相關指控並非事實，公司已經報警；同時，大陸網友比對照片後也發現，郝剛與摟妹男的長相差距很大，不像是同一人。

從流傳的照片及影片中可以看見，一名頭髮灰白的中年男子摟著一名年輕女子的腰，兩人走在四川成都的太古里，表情相當愉悅。網友指出，該名中年男子就是中國鐵路三局的董事長郝剛。

▼最新流傳的高層摟妹照。（圖／翻攝微博）

▲▼陸又傳國企高層「摟正妹被拍」　官方火速反擊：已報案。（圖／翻攝微博）

事發之後，中鐵三局迅速發出聲明表示，6月10日，在多個網路平台上，個別網民無中生有，藉熱點事件對我公司黨委書記、董事長、法定代表人郝剛進行惡意中傷、造謠誹謗，不僅對個人的人格權益造成危害，也對企業的名譽和生產經營工作造成損害，產生了十分惡劣的社會影響。

中鐵三局指出，網傳有關圖文內容純屬虛假信息。我公司強烈譴責藉網路熱點事件蓄意炒作、惡意中傷他人的行為，「為維護企業的良好聲譽，我公司已在太原、成都兩地公安機關報案，並對侵權內容進行證據保全，對於侵害我公司合法權益的行為，保留使用一切法律手段追究其責任的權利。」

▲▼陸又傳國企高層「摟妹被拍」　官方火速反擊：已報案。（圖／翻攝微博）

▲▼陸又傳國企高層「摟妹被拍」　官方火速反擊：已報案。（圖／翻攝微博）

中鐵三局強調，互聯網不是法外之地，任何單位和個人發表言論都要以事實為依據、以法律為準繩、以道德為底線。

另外，也有網友挖出郝剛出席公開活動的照片，與摟妹男進行比對，發現兩人的外型差距相當大，很容易就能分辨出是完全不同的人。

▼郝剛（左）出席公開活動的照片被挖出，與流傳照片中的男子（右）差別很大。（圖／翻攝微博）

▲▼陸又傳國企高層「摟正妹被拍」　官方火速反擊：已報案。（圖／翻攝微博）

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