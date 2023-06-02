陸貪官假釋期要官媒刪除「懺悔影片」：不刪我百分之百告你

▲浙江國企高管姜瑞凡因受賄罪入獄，假釋出獄後要求官媒刪除其懺悔影片。（圖／翻攝正觀新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江國企甌海建設集團有限公司前黨委書記、董事長兼總經理姜瑞凡在2020年7月因受賄罪被雙開（開除黨職、公職），遭法院判處有期徒刑4年、罰金25萬元（人民幣，下同），並沒收違法所得。他在3月假釋出獄後找上《中青網》旗下的官方帳號《青蜂俠》，要求刪除落馬時的「懺悔影片」並揚言提告。

《正觀新聞》報導，他（姜瑞凡）說到，現在自己已經「出來了」，並要求媒體立刻刪除這條反腐警示報導，因為報導侵犯了他的肖像權，「如果不刪除，將委託律師進行起訴（提告）。」

姜瑞凡在電話裡還強調，「你如果真的不去刪除，那沒關係，我會告你侵犯我肖像權的，我是百分之百告你的。」而姜瑞凡提到的懺悔影片，來源於大陸中紀委國監委官方網站在2021年9月發布的相關內容。

根據溫州市紀委監委在2020年5月通報的內容顯示，姜瑞凡涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。經法院審理查明，姜瑞凡身為國家機關工作人員，利用職務上的便利，索取或非法收受他人財物計132.13萬元，數額巨大，並為他人謀取利益，其行為構成受賄罪。

姜瑞凡於2020年7月被開除黨籍、公職。同年12月，姜瑞凡因犯受賄罪，被判處有期徒刑4年，並處罰金25萬元，違法所得予以沒收。

對於姜瑞凡提出的要求，有熟悉法律的相關人員私下透露，就法律層面上，貪官無權以侵犯肖像權為名要求《青蜂俠》等官方媒體刪除其懺悔影片，「一方面，姜瑞凡在違法行為上構成貪污罪，其行為對社會造成不良影響，個人權利已經受到一定限制，另一方面，侵犯肖像權有兩個重要的條件：未經本人同意和以盈利為目的。」

