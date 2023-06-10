胡潤全球頂尖非公立高中榜單出爐　陸港14所院校上榜居全球第三

▲胡潤百學公布首個全球非公立高中排行榜。（圖／翻攝胡潤百富官網，下同）

記者魏有德／綜合報導

胡潤百富旗下國際教育平台胡潤百學今（10）日首次公布全球高中行榜，這份《2023匯豐·胡潤百學全球高中排行榜》（HSBC Hurun Education Global Highschools 2023）列出全球頂尖非公立高中，根據畢業生去向、課外活動和學校聲譽進行排名。入榜的168所學校中，美國和英國分別排名第一第二，大陸（含香港）有14所學校上榜，佔榜單8%，位居全球第三。

從城市分布來看，倫敦和紐約分別以26所和24所學校領先，其次是波士頓、華盛頓特區、洛杉磯和舊金山。上海排在牛津前，位居全球第七，是上榜學校最多的大陸城市，香港次之。

在全球十大高中排名中，英國倫敦的西敏公學排名第一，位居第二和第三的同為倫敦的聖保羅男子及女子學校。排名前十的學校都來自英國或美國，其中6所是單性別學校，3所男校、3所女校，其餘4所是男女同校。

在入榜的學校中，有14所大陸及香港學校，其中，上海6所，香港3所，深圳、廣州、北京、蘇州和佛山各一所。這14所高中平均成立於1993年，成立時間最早的是上海美國外籍人員子女學校，成立於1912年，有8所學校是2000年之後才成立，全部都是男女同校，此外，這14所學校每年約有150名學生進入牛劍（牛津、劍橋）和哈耶普史（哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛）。

胡潤百學董事長兼首席調研官胡潤表示，「這是第一次有這樣一個排名。希望它能為三方面的人群提供參考，一是在尋找最適合自己孩子的學校的家長們，二是希望在最好的學校工作的老師，三是希望更多地瞭解他們的申請人來自哪裡的大學招生官。」

胡潤指出，中國和印度是出國留學的高中學生最大來源國，其次是韓國和德國，「超八成中國高淨值人群有子女留學規劃，出國留學的平均年齡為17歲。英國仍是最受青睞的留學目的地，美國第二，加拿大和新加坡上升，分別排在第三和第四。從期望子女就讀專業看，商科居榜首，其次是設計。」