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高二女兒桌上放「熟悉方形包裝」　爸一看急了！結局糗大

▲▼保險套。（圖／免費圖庫pixabay）

▲保險套。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶發生性行為時，使用保險套更能保護彼此，不過就有一名網友發文表示，他在高二女兒的桌上看到熟悉的「方形包裝」，頓時嚇了一跳，還好仔細查看，才確認那不是保險套。照片曝光後，隨即引發底下網友熱議。

就算社會風氣越漸開放，但為人父母，仍會擔心孩子。就有網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出一張照片，從畫面可見，這黃色的方形包裝袋印著Kakao Friends的圖案，而上頭還能隱約看到圓形的痕跡，與保險套的外包裝有幾分相似。

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因此，原PO日前在高二女兒的書桌上看到這包裝，就不禁嚇了一跳。不過，後來他打開包裝，才確認這真的不是保險套，「是檸檬口味的糖果」。

▲▼其實這是維他命C。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

照片曝光後，不少網友都留言直呼，「也有發泡錠這樣包的，免驚啦」、「我家也有一盒」、「我也有耶，很好吃」、「補充維他命C，我家孩子們一天一顆」、「這款很好吃！我都回購好幾盒了」、「我之前超想買給我小孩吃的耶，很可愛啊！怎麼會想到是保險套」。

但誤會的不只有原PO，也有網友回應，「我家小孩拿給伴讀老師，老師從房間衝出來找我說：天啊他怎麼會拿這個（以為保險套）」、「不仔細看的話真的會以為是某樣東西欸」。

另也有些網友表示，「我只能說，如果是套子應該要放心，至少會保護自己」、「其實有保險套你應該要高興」、「講認真的，如果這是套子你應該慶幸，至少她懂得保護自己」。據了解，照片中的東西其實是韓國某品牌推出的維他命C。

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