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驚人巧合！4年前查聖母驅魔案　女全身瘀傷暴斃「同一檢察官驗屍」

▲▼莊姓男子勒斃女友藏屍後車廂，檢警相驗，死者父親泣訴應先打死他。（圖／記者李忠憲攝）

▲警方將4名女子移送地檢署，巧合的是，4年前偵辦聖母驅魔案和承辦的檢察官竟是同一人。（圖／資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女子5日被發現倒臥房內已無呼吸心跳送醫不治，警方發現死者四肢都有瘀青，身旁擺了一支拍痧板，死者5樓租屋處有宗教書籍、勸世字畫、「好家風」宗教團體聯誼活動等物品，而頂樓加蓋就是「中華白陽四貴靈寶聖道會」道場，全案疑與4年前「聖母」林欣月驅魔案有關。結果警方報請檢察官相驗屍體，而負責驗屍的剛好就是林依成檢察官，而林正巧就是當年偵辦、起訴林欣月驅魔案的檢察官，冥冥中似有定數。

▲▼警方將4名女子移送地檢署，巧合的是，4年前偵辦聖母驅魔案，今年承辦的檢察官竟是同一人。（圖／民眾提供，下同）

▲▼警方將4名女子移送地檢署，巧合的是，4年前偵辦聖母驅魔案和承辦的檢察官竟是同一人。（圖／民眾提供，下同）

▲▼警方將4名女子移送地檢署，巧合的是，4年前偵辦聖母驅魔案，今年承辦的檢察官竟是同一人。（圖／民眾提供，下同）

警方5日中午接獲大里仁愛醫院通報，一名游姓女子因失去生命跡象被送到急診室，經搶救後不治，由於全身四肢外傷，遂針對游女同樓層合租的2名女室友進行查訪，得知游女家在新北市，原本在大里的大賣場工作，後來離職在家。

警方在死者住處發現擺放宗教書籍、勸世字畫、「好家風」宗教團體外出聯誼活動的佈告欄等有關物品，死者旁留有1把矽膠軟質拍痧棒，頂樓是「中華白陽四貴靈寶聖道會」，死者和室友都隸屬聖道會，而這團體的「聖母」林欣月4年前曾因以宗教驅魔名義致人死傷，遭檢警起訴，因此游女的外傷，是否又是毆打驅魔的宗教手法再現？

▲▼警方將4名女子移送地檢署，巧合的是，4年前偵辦聖母驅魔案，今年承辦的檢察官竟是同一人。（圖／民眾提供，下同）

警方6日打算再度傳喚2名女室友到案說明，卻發現2人消失無蹤，經遍訪4天後，9日分別在台南和台中拘提2人到案說明，另外根據死者死亡時間所調閱監視器，發現又有2名女子進出，因此共拘提4人，全以殺人罪嫌偵辦。

霧峰警方將案子移送台中地檢署，巧合的是，偵辦的檢察官林依成就是當年起訴林欣月的檢察官，2019年，檢警前往南投國姓逮捕林欣月，依涉嫌組織犯罪防制條例、傷害致死及傷害等罪嫌偵辦，並遭法院裁定羈押禁見，後來裁定林欣月100萬元具保停押，全案仍由法院審理中。

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