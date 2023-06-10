能量飲常見成分「牛磺酸」　動物研究證實：能延長壽命

▲時常添加在能量飲中的牛磺酸，很可能就是延年益壽關鍵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

人們一直在尋找延年益壽的方法，而最新研究顯示，一種時常添加在能量飲中的成分，很可能就是其中關鍵；透過實驗發現，老鼠在攝取該種成分之後，壽命能增加10％，身體機能也更加健康，因此專家呼籲進行更大規模的臨床實驗。

根據《衛報》報導，美國哥倫比亞大學刊登在《科學》期刊的最新研究發現，能量飲中時常添加的「牛磺酸」（Taurine）可能是影響壽命的重要因素之一。主導研究的教授亞達夫（Vijay Yadav）指出，牛磺酸原本就存在於人體內，但含量會隨著年齡下降，60歲人體內的牛磺酸含量僅剩5歲兒童的三分之一。

亞達夫指出，他們透過老鼠進行實驗，一半的老鼠額外補充牛磺酸，而對照組則施打安慰劑，結果發現，無論做何種檢查，補充牛磺酸的老鼠都比對照組更健康，「這些老鼠的骨骼密度更高、肌肉更強壯、記憶力更好，且免疫系統看起來更年輕，不僅讓老鼠活得更長，也活得更健康。」

以平均壽命來說，補充牛磺酸的雄性老鼠壽命平均增加10%、雌鼠增加12％，相當於多活3至4個月，換算人類壽命則相當於7至8年。研究人員也另外針對獼猴做研究，經過6個月的實驗發現，每天補充牛磺酸的獼猴可防止體重增加、降低血糖、改善骨質密度和免疫系統來促進健康。

亞達夫的研究團隊也針對1.2萬名60歲以上歐洲人的醫療數據進行分析，結果發現體內牛磺酸含量較高的人，罹患肥胖症、糖尿病和高血壓的機率較低。不過，目前尚無法得知牛磺酸和人體健康、長壽的直接關係，所以亞達夫也呼籲進行更大規模的臨床實驗。

科學家警告，現階段尚無大型臨床實驗證明補充牛磺酸的安全性和直接益處，因此不建議人們透過服用藥丸、能量飲或改變飲食來增加牛磺酸的攝取量，尤其能量飲料中雖含有牛磺酸，但其他添加物與含糖量過高，若大量飲用可能對人體造成損害。