男大生硬上喝醉女同學！震醒閨蜜問：能試試嗎　還無恥讓媽幫提親

▲小方醉後被男同學性侵。（示意圖／視覺中國CFP）



記者崔子柔／綜合報導

高雄市3男2女5名大學生日前相約在租屋處喝酒聊天，凌晨時各自回分配好的房間睡覺，女大生小方（化名）和男閨蜜同房，結果阿力（化名）竟溜進他們房間，對小方性侵，發現男閨蜜被震醒時，還問「我可以試試嗎？」日前二審依趁機性交罪判阿力3年4月，最高法院上（5）月則駁回上訴，維持判刑。

根據判決書內容，小方與阿力及另3名同學2021年10月23日晚間一起在租屋處喝伏特加等烈酒，直到凌晨1至2時各自回房間休息。阿力在清晨5、6時許溜進小方的房間，見小方酒醉昏睡便趁機性侵。

小方指控，她睡到一半感覺有人在碰她的胸部還親吻她，接著對方把生殖器放到她嘴裡，然後脫掉褲子性侵，等到對方向男閨蜜問「我可以試試嗎」，她聽見聲音才知道是阿力，就轉過去抱著男閨蜜，結果又被阿力翻到正面，繼續摸胸等動作，她直到阿力停止動作後才清醒，騎車離開現場。

阿力辯稱小方當天很清醒，他進房間還問了能不能睡旁邊，小方說可以，之後親吻她也有主動伸舌頭，然後主動進行口交。

小方男閨蜜則證稱，他們喝酒前就分配好房間，他在清晨5、6時聽到聲音醒來，就看到阿力和小方在性交，阿力問「我可以試試看嗎」，他用眼神示意「不能」，也有搖頭制止。

小方在事發後打電話給阿力，稱阿力媽媽給她2條路選，「第1個要嘛就是我跟你結婚，第2個要嘛提告就是走刑事」，這讓小方父母火大，決意提告，小方追問「你這樣子到底算不算強迫我」，阿力則回答「是，這樣子算強迫」。

法官認為，阿力趁小方喝醉性侵，導致小方事後情緒崩潰，考量後續阿力以50萬元與小方和解，不過小方明確表示不願原諒阿力，二審依趁機性交罪判阿力有期徒刑3年4月，上訴最高法院被駁回。