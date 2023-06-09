快訊／台中30多歲女陳屍房內！手腳都瘀青　身旁留下拍痧板

▲大里區一名30多歲女子陳屍住處，大腿手臂瘀青，死因不明。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區30多歲游姓女子，6月5日中午被同樓層室友發現陳屍在房間內，警方發現死者左右大腿外側、雙手手臂都有瘀青，身旁有支拍痧板，9日經訪查2名女室友和較常往來的女性友人，已排除涉案，死者外觀並無致命傷，檢方8日完成解剖，至於是他殺？因病死亡？確切死因由檢警偕同法醫鑑定調查。

霧峰警方5日中午接獲仁愛醫院通報，有名女子因為無生命跡象被送來急診室，經搶救後不治，警方開始查訪同樓層2名室友，得知游女家在台北，目前無業，大夥雖然工作不同，因都是素食同好，所以合租在一起。

警方表示，死者房間內放有1支拍痧板和多本勸人為善的宗教書籍，室友們說，大家偶爾會一起探討勸世的文章，並且提及另名女性友人也常來找游女聊天，警方找了多天，一直連絡不上該女子，6月9日上午順利找到也完成訊問，目前排除涉案。

死者身上的瘀青，據室友轉述，死者常有拿拍痧板自拍的習慣，可能因此造成瘀青，其他部份並無致命傷，屍體昨天完成解剖，也有採集檢體，送交法醫鑑定中心釐清死因，警方初步排除3名女子涉案，至於有無其他人涉案？或是死者因病致死？或是有服用藥毒物，案情尚未明朗，有待解剖報告查明。