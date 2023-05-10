肯亞邪教「疑涉強摘器官」！洗腦餓死見耶穌　絕食信徒增至133死

▲肯亞當局9日又挖出21具遺體，使得死亡信徒數達到133人。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

肯亞爆發名為「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre）的邪教害命案，信徒被誆騙「餓死就能見耶穌」，在集體墓穴裡絕食身亡，迄今133具遺體被挖出。當局表示，112名死者相驗完畢，但其中一些人器官遺失，可能遭到強行摘除，教主瑪肯西（Paul Mackenzie）疑似涉入人體器官強摘與販運事件。

衛報及路透社報導，當局4月在濱海城鎮馬林迪（Malindi）的沙卡赫拉森林發現集體墓穴，死者據信都是「佳音國際教會」（Good News International Church）信徒，這些人受到教主瑪肯西煽惑，堅信4月15日世界末日來臨，必須活活餓死才能見到耶穌，變賣家產、攜家帶眷絕食身亡，消息震驚這個篤信基督教的國家。

政府首席病理學家歐杜爾（Johansen Oduor）引述驗屍結果指出，儘管飢餓似乎是主要死因，但一些死者被勒死、毆打或窒息身亡，其中包括孩童。首席檢察官穆尼內（Martin Munene）8日提交給法院的文件寫道，「一些被挖出的受害者遺體上器官遺失」，「相信發生由多名參與者精心協調的人體器官交易」。

當局上周因為天氣惡劣暫停挖掘工作，9日又找到21具遺體，使得死亡信徒數上修至133人。內政部長今迪基（Kithure Kindiki）形容這是一起「高度組織化的犯罪」，當局仍在搜索可能躲藏於森林裡的人們，據信仍有數百人失蹤。

▲「佳音國際教會」50歲教主瑪肯西。（圖／路透）

教主瑪肯西以前是一名計程車司機，儘管曾經官司纏身並有極端主義傾向，卻仍於2003年順利成立「佳音國際教會」。他已於4月14日自首，如今被檢方要求延長拘留90天，直到調查完成。

另一名主嫌是肯亞知名佈道人士奧德羅（Ezekiel Odero），他被指控收受信徒變賣家產後的鉅額現金，協助教主洗錢並中飽私囊。他於4月落網後又在5月4日交保獲釋，但被法院下令凍結20多個銀行帳戶。