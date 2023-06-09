稀奇！麒麟神獸出沒雲南深山　「四不像」中華鬣羚珍貴畫面曝光

▲ 中華鬣羚最大特點是角像鹿不是鹿，蹄像牛不是牛，頭像羊不是羊，尾像驢 。（圖／翻攝 人民日報）

記者任以芳／綜合報導

雲南省保山市龍陵小黑山省級自然保護區內，發現外型了類似傳說中的神獸麒麟，因為外型像驢、馴鹿、駝鹿和麋鹿，也稱為四不像，其實是幾乎快滅絕的中華鬣羚，這次保護區也是繼2021年後，第二次記錄到中華鬣羚。

陸媒報導稱，大陸研究團隊近期用紅外線相機捕捉到四段中華鬣羚的珍貴畫面，大理大學東喜瑪拉雅研究院實習研究員房以好介紹，「中華鬣羚屬牛科鬣羚屬野生動物，為易危物種、國家二級重點保護野生動物。」

該保護區在大雪山子保護區不同點位拍到的三隻中華鬣羚，覓食邊回頭舔舐毛髮，或在密林空地上邊悠閒地散步，用一雙發光的眼睛盯著鏡頭玩起「自拍」。

中華鬣羚一幅長相奇特又呆萌可愛的樣子，外型也讓人難以分辨是什麼生物，因為中華鬣羚最大特點是角像鹿不是鹿，蹄像牛不是牛，頭像羊不是羊，尾像驢不是驢，人們據此將其與馴鹿、駝鹿和麋鹿一起稱為「四不像」。

▲ 中華鬣羚在古時被稱為麒麟，長相超萌，生性膽小。（圖／翻攝 人民日報）

中國古代因野生動物資料相對較少，加之中華鬣羚「四不像」的神秘外形，民間還稱之為「麒麟獸」「天馬」等。實際上生性膽小、行蹤隱秘，常在懸崖峭壁或人跡罕至的地方覓食，這次研究團隊能在多點位，監測到多隻中華鬣羚活動的場景，非常不容易。

紅外線相機捕捉到的珍貴影片資料，便於研究對中華鬣羚生物形態、生活習性、活動規律及其棲息環境等，也是當地生態環境質量持續變好的證明，反應出這裡中華鬣羚的種群數量呈恢復性增長。