跨性別網紅業配重挫5月銷量　百威淡啤失去「全美最暢銷啤酒」地位

▲美國26歲的跨性別網紅Dylan Mulvaney接商業合作，引發保守人士抵制百威淡啤（Bud Light）。（圖／翻攝自IG／dylanmulvaney）

記者張寧倢／編譯

百威淡啤（Bud Light）4月初與跨性別網紅Dylan Mulvaney合作業配，並贈與印有她肖像的特製啤酒，引發保守派強烈抵制，公司被迫撤換高層等餘波不斷。最新數據顯示，百威淡啤5月銷售較去年同期大幅下滑23%，失去了長期占據的美國最暢銷啤酒的地位，遭到競爭品牌Modelo Especial取代。

▲百威淡啤5月銷量下滑，跌落第一名寶座。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，百威啤酒旗下品牌百威淡啤與TikTok千萬追蹤網紅、跨性別權利活動家兼女演員Dylan Mulvaney行銷合作，遭到歌手Kid Rock與Travis Tritt在內的保守派人士發起激烈抵制。百威母公司安海斯-布希英博（Anheuser-Busch InBev）試圖滅火，卻反而引發LGBTQ+族群進一步反彈，部分酒吧將安海斯布希英博的所有產品從菜單上刪除。

據消費者行為數據分析公司Circana公布的數據，在截至5月28日為止的4周期間，安海斯布希英博集團一共售出了價值2.97億美元的百威淡啤，銷售額較去年同期下滑23%。然而，競爭啤酒品牌Modelo Especial在5月份的銷售額則較去年同期增長了15%，以3.33億美元奪下全美銷售第一的寶座。

▲美國波士頓芬威球場5月30日舉行紅襪隊與紅人隊的職棒大聯盟賽事，在觀眾席上的銷售人員兜售百威淡啤。（圖／達志影像／美聯社）

報導表示，毫無疑問地，百威淡啤仍然非常受到歡迎，今年到目前為止的銷量超過任何品牌，但酒類產業分析洞察與諮詢公司Bump Williams Consulting表示，Dylan Mulvaney業配事件可能將改變現況，負責分析洞察的副總裁Dave Williams認為，除非百威在業績表現方面開始做出重大調整，否則到年底前，百威淡啤的最暢銷地位每周都將被一點一點地撼動。

▲分析認為，Dylan Mulvaney事件可能會讓百威淡啤失去年度銷售第一的地位。（圖／翻攝自IG／dylanmulvaney）

Dave Williams表示，隨著夏季帶來的假期與啤酒消費增加，未來2個月的銷售成績對百威淡啤而言將是至關重要，百威將在雜貨店或加油站增設更多店內商品展示，「在這個季節，公司投入大量資金，增加露出，吸引人們關注，因為市場只有這麼多份額可以瓜分。」他補充，若任何一個品牌錯失夏天旺季，那幾乎不可能在年內剩餘的時間內賺回來。