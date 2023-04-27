　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不敢出櫃...日同志市議員「告白台灣伴侶」：有了公開的勇氣

▲▼高濱市議員柴口征寬。（圖／翻攝自柴口征寬Twitter）

▲高濱市議員柴口征寬表示，跟伴侶的相遇讓他有了公開的勇氣。（圖／翻攝自柴口征寬Twitter）

文／中央社

日本23日舉行統一地方選舉後半段選戰，愛知縣2名LGBTQ候選人成功當選，其中柴口征寬當選高濱市議員，他的同性伴侶劉靈均來自台灣。柴口稱，與劉靈均相遇令他獲得公開的勇氣。

「每日新聞」報導，這是愛知縣首次有LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒，日本稱性少數者）族群當選議員。

在愛知縣南部、人口約5萬的高濱市，53歲的柴口16日對在場約50名聽眾說：「我至今都隱藏同志身分生活著，但是遇到了他，讓我有公開的勇氣。」柴口所說的他，是來自台灣的38歲伴侶劉靈均。

柴口征寬表示，他在小學時就意識到喜歡同性，但因為擔心受到歧視和偏見，擔心「別人會怎麼看待我」，而一直不敢對雙親、友人以及公司同事出櫃。

2年前，柴口與劉靈均相識後就此改變。在大學擔任兼職講師的劉靈均從事性別運動，公開爭取同志權益。

去年4月，高濱市開放性少數者登記「伴侶關係宣誓制度」，兩人成為高濱市第一對登記伴侶，柴口也以此為契機向周圍出櫃。

半年後，柴口決定出馬參選議員，儘管劉靈均以自己曾遭遇歧視，不希望伴侶有相同遭遇而反對，但柴口不改其志。

去年秋天，愛知縣議會網站的交流板塊出現「同性婚感覺好噁心」的留言，劉靈均展開連署要求對方道歉，「被你們說噁心的人在這裡，正在這裡戰鬥」，他也因此理解柴口決定參選的想法。

▲▼高濱市議員柴口征寬。（圖／翻攝自柴口征寬Twitter）

▲高濱市議員柴口征寬舉著彩虹旗。（圖／翻攝自柴口征寬Twitter）

柴口的街頭宣傳車懸掛象徵多元的彩虹旗，競選傳單倡議同性伴侶權益，這種行動雖然收到一部分反對聲音，也有選舉海報因為不明原因被燒毀，但柴口表示：「想要成為帶著不安生活的性少數者的希望。」

柴口23日晚間接獲當選消息後表示，他未來希望打造沒有歧視與偏見的社會，為了達成這個目標，將以議員身分積極活動。

愛知縣春日井市當選議員的則是接受過變性手術，從男性變為女性的跨性別者小嶋小百合。

69歲小嶋代表社民黨出馬參選。她的個人網站介紹寫道，她以男性身分出生，直到67歲才接受手術，在戶籍上成為女性。

她表示，自己直到50歲後半，都一直帶著違和感以男性身分生活。「當時LGBTQ這個詞彙和相關知識都不像現在這麼容易取得，變性更是連作夢都不曾想過。」

當她從媒體上得知變性手術，才發現「原來能這麼做嗎」，於是從60多歲開始接受賀爾蒙治療。

但當她開設讓變性人交流的社團時，卻有人在社群媒體留下「不想和這種人當鄰居」的誹謗中傷留言。

小嶋表示，「他們因為不理解所以害怕，所以想要排斥這些人，這很自然」，但她也因此萌生從政的想法。

她宣布參選後，網路上出現「不能容許妳以女性身分當上議員」的反對聲音，但小嶋認為，「反對和敵意只會加深分裂，我希望讓大家理解」，而持續在街頭宣傳。她最終在44名候選人中，以第29高票成功當選。

根據社團法人「LGBT政策情報中心」調查，這是愛知縣首次有性少數者當選市議員，日本全國目前公開性少數者身分的議員共有15人。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
一激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招！
企鵝妹直播一半「區長亂入」！　粉絲狂罵：滾開別自肥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國戰狼外交惹火一票國家　彭博記者：反讓各國更同情台灣

不敢出櫃...日同志市議員「告白台灣伴侶」：有了公開的勇氣

女警穿學生制服釣色狼！回家一半竟遭「掐脖壓制」精液噴滿身

拜登尹錫悅將發表「華盛頓宣言」　對北韓延伸核嚇阻

英國阻擋「微軟併動視暴雪」　遊戲業最大收購案恐破局

烏克蘭任命前「戰略產業部長」為新任駐中大使

菲美軍演擊沉面向「南海假想敵艦」　小馬可仕親赴檢閱

俄羅斯驅逐「挪威10名外交官」　回應挪威驅逐15名俄羅斯人舉動

習近平與澤倫斯基通話曝光：將派「歐亞事務特別代表」赴烏克蘭

日本迎海外旅客增加　入境免「疫苗接種證明」擬提前到4／29

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

Red Velvet JOY突宣布「中斷活動」　SM娛樂證實...曝光就醫結果！

中國戰狼外交惹火一票國家　彭博記者：反讓各國更同情台灣

不敢出櫃...日同志市議員「告白台灣伴侶」：有了公開的勇氣

女警穿學生制服釣色狼！回家一半竟遭「掐脖壓制」精液噴滿身

拜登尹錫悅將發表「華盛頓宣言」　對北韓延伸核嚇阻

英國阻擋「微軟併動視暴雪」　遊戲業最大收購案恐破局

烏克蘭任命前「戰略產業部長」為新任駐中大使

菲美軍演擊沉面向「南海假想敵艦」　小馬可仕親赴檢閱

俄羅斯驅逐「挪威10名外交官」　回應挪威驅逐15名俄羅斯人舉動

習近平與澤倫斯基通話曝光：將派「歐亞事務特別代表」赴烏克蘭

日本迎海外旅客增加　入境免「疫苗接種證明」擬提前到4／29

下月40歲生日！「宜中三劍客」王男桂驟逝　最後發文也與籃球有關

陳玉珍狂問「陸客金馬旅遊」　邱太三：你跟中國講不要再搞東搞西

人妻開車上路一半「車輪脫落」釀禍！竟是丈夫偷偷轉鬆螺絲

宋少卿被拍摟熟女回家！　深夜認了「已離婚」：和平簽字

K董親駕「首航飛LA」！飛行11小時21分　完美落地了

中國戰狼外交惹火一票國家　彭博記者：反讓各國更同情台灣

于北辰分析「8萬解放軍」登陸台灣：被擊沉逃上來　所以要城鎮戰

周天成帶20支球拍征戰亞錦賽　輕取越南對手晉16強

不敢出櫃...日同志市議員「告白台灣伴侶」：有了公開的勇氣

女警穿學生制服釣色狼！回家一半竟遭「掐脖壓制」精液噴滿身

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

狗狗狂聞路人　替洗腎主人找到捐贈者

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

習澤通話內容曝：將派歐亞事務特別代表赴烏

英國阻擋微軟併動視暴雪　遊戲業最大收購案恐破局

拜登尹錫悅將發表華盛頓宣言　對北韓延伸核嚇阻

烏克蘭任命前戰略產業部長為新任駐中大使

C羅被爆7年情變　不滿女友1件事

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

飛一半窗戶脫落　機長秒被吸出窗外

龍捲風過境飄出鬼影　一前一後緩升空

美國女上校「強吻抓鳥」性侵男下屬

菲美軍演擊沉面向南海假想敵艦　小馬可仕親赴檢閱

更多熱門

相關新聞

跨性別網紅業配鬧大　百威2高管被迫休假

跨性別網紅業配鬧大　百威2高管被迫休假

百威淡啤（Bud Light）日前找來26歲跨性別網紅Dylan Mulvaney業配，引發保守派人士與部分消費者的廣泛抵制，百威母公司「安海斯-布希」（Anheuser-Busch）被推上輿論的風口浪尖，公司兩位行銷高級主管已被迫休假，暫時離開崗位。

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

俄擴大反LGBTQ法　稱捍衛傳統價值觀

俄擴大反LGBTQ法　稱捍衛傳統價值觀

卡達世足賽承諾提供同性戀者「安全屋」

卡達世足賽承諾提供同性戀者「安全屋」

東京向前邁出一大步　承認同性伴侶關係

東京向前邁出一大步　承認同性伴侶關係

關鍵字：

愛知縣日本議員柴口征寬LGBTQ

讀者迴響

熱門新聞

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

前SBL射手王男桂　驚傳車禍離世

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

《風水世家》男星79歲去世！妻從美國趕回台灣

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

新化老街科技執法斷生路　「無差別開罰」害變空城

脫口精神分裂　賴清德認失言道歉

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面