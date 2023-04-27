不敢出櫃...日同志市議員「告白台灣伴侶」：有了公開的勇氣

▲高濱市議員柴口征寬表示，跟伴侶的相遇讓他有了公開的勇氣。（圖／翻攝自柴口征寬Twitter）

文／中央社

日本23日舉行統一地方選舉後半段選戰，愛知縣2名LGBTQ候選人成功當選，其中柴口征寬當選高濱市議員，他的同性伴侶劉靈均來自台灣。柴口稱，與劉靈均相遇令他獲得公開的勇氣。

「每日新聞」報導，這是愛知縣首次有LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒，日本稱性少數者）族群當選議員。

在愛知縣南部、人口約5萬的高濱市，53歲的柴口16日對在場約50名聽眾說：「我至今都隱藏同志身分生活著，但是遇到了他，讓我有公開的勇氣。」柴口所說的他，是來自台灣的38歲伴侶劉靈均。

柴口征寬表示，他在小學時就意識到喜歡同性，但因為擔心受到歧視和偏見，擔心「別人會怎麼看待我」，而一直不敢對雙親、友人以及公司同事出櫃。

2年前，柴口與劉靈均相識後就此改變。在大學擔任兼職講師的劉靈均從事性別運動，公開爭取同志權益。

去年4月，高濱市開放性少數者登記「伴侶關係宣誓制度」，兩人成為高濱市第一對登記伴侶，柴口也以此為契機向周圍出櫃。

半年後，柴口決定出馬參選議員，儘管劉靈均以自己曾遭遇歧視，不希望伴侶有相同遭遇而反對，但柴口不改其志。

去年秋天，愛知縣議會網站的交流板塊出現「同性婚感覺好噁心」的留言，劉靈均展開連署要求對方道歉，「被你們說噁心的人在這裡，正在這裡戰鬥」，他也因此理解柴口決定參選的想法。

▲高濱市議員柴口征寬舉著彩虹旗。（圖／翻攝自柴口征寬Twitter）

柴口的街頭宣傳車懸掛象徵多元的彩虹旗，競選傳單倡議同性伴侶權益，這種行動雖然收到一部分反對聲音，也有選舉海報因為不明原因被燒毀，但柴口表示：「想要成為帶著不安生活的性少數者的希望。」

柴口23日晚間接獲當選消息後表示，他未來希望打造沒有歧視與偏見的社會，為了達成這個目標，將以議員身分積極活動。

愛知縣春日井市當選議員的則是接受過變性手術，從男性變為女性的跨性別者小嶋小百合。

69歲小嶋代表社民黨出馬參選。她的個人網站介紹寫道，她以男性身分出生，直到67歲才接受手術，在戶籍上成為女性。

她表示，自己直到50歲後半，都一直帶著違和感以男性身分生活。「當時LGBTQ這個詞彙和相關知識都不像現在這麼容易取得，變性更是連作夢都不曾想過。」

當她從媒體上得知變性手術，才發現「原來能這麼做嗎」，於是從60多歲開始接受賀爾蒙治療。

但當她開設讓變性人交流的社團時，卻有人在社群媒體留下「不想和這種人當鄰居」的誹謗中傷留言。

小嶋表示，「他們因為不理解所以害怕，所以想要排斥這些人，這很自然」，但她也因此萌生從政的想法。

她宣布參選後，網路上出現「不能容許妳以女性身分當上議員」的反對聲音，但小嶋認為，「反對和敵意只會加深分裂，我希望讓大家理解」，而持續在街頭宣傳。她最終在44名候選人中，以第29高票成功當選。

根據社團法人「LGBT政策情報中心」調查，這是愛知縣首次有性少數者當選市議員，日本全國目前公開性少數者身分的議員共有15人。